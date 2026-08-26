Andrés Guardado le dice "no" al Mónaco para sumarse a la Selección Mexicana

Andrés Guardado estaría cerca de incorporarse oficialmente al cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Nacional de México, después de decidir entre distintas opciones para comenzar su carrera como entrenador.

Previo a su posible llegada al combinado mexicano, trascendió que el exfutbolista buscaba construir su carrera dentro del Real Betis Balompié, club en el que terminó su trayectoria como jugador. Además, habría recibido propuestas para integrarse a diferentes cuerpos técnicos en Europa.

Una de esas opciones habría llegado desde la Ligue 1 de Francia, donde el Mónaco habría buscado incorporar al mexicano al equipo de trabajo encabezado por Felipe Luis.

Andrés Guardado y jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Mexsport

¿Andrés Guardado rechazó al Mónaco?

De acuerdo con información de Miguel Gurwitz en Claro Sports, Andrés Guardado habría rechazado una propuesta para convertirse en parte del cuerpo técnico del Mónaco.

Según el reporte, Felipe Luis se acercó directamente al mexicano para ofrecerle un lugar en su equipo de trabajo. La propuesta habría sido considerada por Guardado debido a que continuar su preparación en Europa también le permitiría avanzar en la obtención de su licencia como entrenador.

Sin embargo, el “Principito” habría decidido tomar otro camino. Gurwitz señaló que Guardado ya habría dado el “sí” a la Selección Mexicana y que incluso habría firmado, por lo que su incorporación al cuerpo técnico de Rafa Márquez solamente estaría pendiente de hacerse oficial.

De concretarse su llegada, Guardado se integraría al proyecto de la Selección Nacional de México después de haber cerrado su carrera como futbolista y comenzado su preparación para convertirse en entrenador.

El exmediocampista tendría así una nueva participación dentro del combinado nacional, aunque ahora desde el cuerpo técnico y como parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Andrés Guardado en el Deportivo La Coruña. Mexsport

¿Por qué Guardado pudo sumarse al Mónaco?

La propuesta de Felipe Luis tendría como antecedente la relación que ambos construyeron durante su etapa como futbolistas en el Deportivo La Coruña.

Guardado coincidió con el brasileño durante su paso por el conjunto español, por lo que existe una relación previa entre ambos que habría facilitado el acercamiento para ofrecerle un lugar dentro del cuerpo técnico del Mónaco, pero no la aceptó.

De esta manera, el exjugador del Betis estaría por comenzar una nueva etapa dentro del futbol, ahora desde el banquillo y como parte del cuerpo técnico encabezado por Rafa Márquez.