US Open 2026: Figuras, premios y todo lo que debes saber

Después de ocho meses de la temporada 2026 del tenis, se viene el US Open, último Grand Slam del año. Carlos Alcaraz se coronó en el Abierto de Australia, en París alzó el título Alexander Zverev, mientras que en Wimbledon fue Jannik Sinner. ¿El español revalidará su título de 2025?

En el Abierto de Australia, el murciano completó la colección del Grand Slam, convirtiéndose en el jugador más joven en conseguir la hazaña. Ahora, en el US Open 2026, Carlos Alcaraz tiene la oportunidad de pasar a la historia, al ser el primer en revalidar un título de Grand Slam en tres superficies distintas.

Nueva York se alista para recibir a las grandes figuras de la temporada 2026 del tenis AFP

El tenista español ya se codea con los grandes nombres del tenis. Es uno de los 10 jugadores que han logrado defender un título de Grand Slam sobre dos superficies distintas, uniéndose a nombres como Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Jim Courier, Stefan Edberg, Pete Sampras, Novak Djokovic, Roger Federer o Jannik Sinner.

Alcaraz revalidó el título de Wimbledon en 2023-2024, mientras que en Roland Garros lo hizo en 2024-2025.

Balance de Alcaraz en el US Open: 24-3.

Carlos Alcaraz ya conectó sus primeros golpes, cuando participó con Serena Williams en el dobles mixtos en Nueva York, luego de superar su lesión en la muñeca que sufrió en el pasado mes de abril.

¿CUÁNDO INICIA LA ACTIVIDAD EN EL CUADRO PRINCIPAL DEL US OPEN?

Del 30 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

Desde el 23 de agosto hay actividad en dobles mixtos.

LOS PREMIOS QUE OTORGARÁ EL US OPEN 2026:

Más de 100 millones de dólares será la bolsa de premios, un aumento del 20 por ciento respecto a los 85 millones del año pasado.

de dólares será la bolsa de premios, un aumento del 20 por ciento respecto a los 85 millones del año pasado. 5.5 millones ganará cada campeón.

millones ganará cada campeón. 140 mil dólares será el momento que reciban los tenistas en la primera fase.

BOLETOS DEL US OPEN 2026 A 100 DÓLARES

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunciaron el martes que se pondrán a la venta mil entradas a 100 dólares cada una para asistir desde el domingo al Abierto de Estados Unidos.

Las entradas estarán disponibles sólo para los residentes de Nueva York.

PRINCIPALES FIGURAS DEL US OPEN 2026

- Aryna Sabalenka. Aspira a convertirse en la primera tenista en ganar tres títulos consecutivos del US Open en la rama individual.

- Jannik Sinner, número uno del mundo.

- Elena Rybakina, vigente campeona del Abierto de Australia,

- Alexander Zverev, campeón de Roland Garros 2026.

- Carlos Alcaraz, defensor del título y quien busca su tercer US Open.

- Jessica Pegula, finalista del torneo en 2024, la estadunidense mejor clasificada en ambas listas. Tercera del ranking mundial.

En la lista también se incluyen a 17 antiguos campeones del Grand Slam en individuales (11 mujeres y 6 hombres), entre ellos 10 ganadores previos del US Open; Novak Djokovic al frente de esta lista.

Jugadores de EU en el cuadro principal: 28 (14 mujeres y 14 hombres.

Jugadores que utilizan clasificaciones especiales: 8 (5 mujeres y 3 hombres).

INVITACIONES DE DOBLES FEMENINO:

- Serena y Venus Williams.

- Robin Montgomery y Ashlyn Krueger.

- Reese Brantmeier y Savannah Broadus.

- Claire Liu y Julieta Pareja.

- DJ Bennett y Ava Esposito.

- Bella Payne y Sara Shumate.

En la rama varonil, Stan Wawrinka recibió una “wild card” unas horas después de que anunciara su adiós del Grand Slam.