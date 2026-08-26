Matthew Brennan sorprende en La Vuelta y suma su segunda victoria

Matthew Brennan se impuso al sprint para conquistar su segunda etapa en La Vuelta a España 2026, competencia en la que, hasta ahora, él y el indiscutible líder, Tadej Pogacar, han alzado los brazos como señal de victoria.

El joven británico de 21 años superó en la llegada al corredor belga Jordi Meeus, mientras Pogacar terminó dentro del pelotón para conservar el liderato de la clasificación general, en una jornada que, pese al ascenso en el Alto de Pauls, terminó favoreciendo a los especialistas en velocidad en la línea de meta.

Matthew Brennan ganó su segunda etapa de la Vuelta a España 2026 Reuters

DE LA PISTA A LAS GRANDES VUELTAS

La historia de Brennan en el ciclismo comenzó en las competencias de pista, donde en 2023 estableció un récord mundial en la categoría juvenil y se proclamó campeón mundial en persecución individual. A este logro se sumó el título en una prueba de relevos por parejas Madison.

En 2024 se incorporó al equipo de desarrollo de Visma-Lease a Bike y, tras una rápida progresión, dio el salto al primer equipo. Para 2025 comenzó su primera temporada en el máximo nivel y consiguió sus primeros triunfos en pruebas del World Tour, como la Volta a Catalunya y el Tour de Romandía.

Matthew Brennan comenzó su primera temporada en el máximo nivel en 2025 Reuters

Su evolución también convenció al equipo neerlandés, que renovó su vínculo con el británico hasta 2029, convirtiéndolo en una de sus apuestas para los próximos años.

LA VUELTA A ESPAÑA VA TOMANDO FORMA

Después de las cinco primeras jornadas, Pogacar suma dos triunfos: el prólogo de la contrarreloj (primera etapa) y la cuarta, mientras Brennan se quedó con la segunda y la quinta. La tercera jornada fue cancelada cuando una fuerte granizada obligó a detener el recorrido a 20 kilómetros de la meta.

Más allá de la lucha por el liderato, La Vuelta ofrece una mirada a los distintos caminos que siguen los corredores para hacerse un lugar en el ciclismo internacional. Brennan representa una de las nuevas caras que buscan aprovechar cada oportunidad para escribir su propia historia dentro del pelotón.

LO QUE VIENE EN LA SEXTA ETAPA DE LA VUELTA

La competencia continuará este jueves 27 de agosto con una etapa de 177.5 kilómetros entre Alcossebre y Castelló. La jornada está catalogada como de media montaña y contará con varios ascensos a lo largo del recorrido. Entre las principales dificultades se encuentra el ascenso a El Bartolo, un puerto inédito que incluye un tramo de tierra.

En total, la jornada acumulará alrededor de 3,000 metros de desnivel, aunque el recorrido tendrá un final llano rumbo a Castelló, lo que podría abrir nuevamente la posibilidad de un cierre al sprint si los equipos de los velocistas logran controlar la carrera.