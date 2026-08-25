Liga MX: Partidos, días, horarios y canales de TV para la Jornada 6, Apertura 2026

La Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga MX se llevará a cabo entre el viernes 28 y domingo 30 de agosto, partidos que marcarán el final del primer tercio de la Fase Regular en el torneo mexicano; solamente 3 compromisos se transmitirían a través de TV Abierta.

Con América dominando el certamen con 13 de 15 puntos posibles, Guillermo Almada y compañía intentarán sumar 3 unidades más después de su participación en los Cuartos de Final dentro de la Leagues Cup 2026, instancia en la que también se encontraron Monterrey, León y Toluca.

Esta es la actividad que se llevará a cabo el fin de semana dentro del futbol mexicano, destacando los partidos, días, horarios, sedes y canales de TV para cada uno de ellos:

Partidos de Liga MX: viernes 28 de agosto

Atlante será el único conjunto del día que contará con transmisión en TV Abierta, El Equipo del Pueblo buscará imponer condiciones ante una Fiera que tendrá menos de 72 horas de recuperación tras su participación en la Leagues Cup 2026:

Necaxa Vs Cruz Azul / 19:00 horas - Estadio Victoria - Fox One.

Atlante Vs León / 19:00 horas - Estadio Banorte - ESPN y Azteca 7.

Xolos Vs Pumas / 21:10 horas - Estadio Caliente - Fox One.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

Partidos de Liga MX: sábado 29 de agosto

El futbol recorrerá gran parte del país, ya que Guadalajara, Pachuca, CDMX y Torreón tendrán compromisos correspondientes a la Jornada 6; Puebla buscará dar la gran sorpresa del fin de semana y derrotar por primera vez a las Águilas desde el arribo de Guillermo Almada:

Atlas Vs Querétaro / 17:00 horas - Estadio Jalisco - Vix Premium.

Pachuca Vs Chivas / 17:00 horas - Estadio Hidalgo - Fox One.

América Vs Puebla / 19:05 horas - Estadio Banorte - Canal 5, TUDN y Vix.

Santos Vs Tigres / 21:10 horas - Estadio TSM - Canal 5, TUDN, ESPN y Vix.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Apertura 2026 de la Liga MX se suspenderá por Leagues Cup y la Final podría postergarse por Toluca. Mexsport

Partidos de Liga MX: domingo 30 de agosto

Sin partidos por TV Abierta, la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX concluirá su actividad visitando el Infierno y, posteriormente, la Sultana del Norte, conjuntos que intentarán imponer condiciones en su estadio luego de disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026:

Toluca Vs FC Juárez / 18:00 horas - Estadio Nemesio Diez - Vix Premium.

Monterrey Vs Atlético San Luis / 20:10 horas – Estadio BBVA - Vix Premium.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Toluca es el equipo que cuenta con mejor promedio de asistencia en el Apertura 2026 de Liga MX, con el 100%. Mexsport

BFG