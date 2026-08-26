Liga MX anuncia la Copa Promesas 2026-2027: participarán 64 equipos Sub-21

En el marco del anuncio de la nueva estructura del futbol mexicano, la Liga MX presentó este miércoles la primera edición de la Copa Promesas, un torneo nacional de categoría Sub-21 que busca impulsar el desarrollo de talento juvenil en el país.

La competencia contará con 64 equipos pertenecientes a la Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, cuyos planteles estarán integrados por jugadores nacidos a partir de 2005. El torneo estará dividido en 16 grupos regionales para reunir a los clubes de acuerdo con la ubicación de sus respectivas sedes.

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¿Cuándo será la Copa Promesas 2026-2027?

La primera edición de la Copa Promesas se disputará del 8 de septiembre de 2026 al 13 de abril de 2027.

Los 64 equipos participantes estarán distribuidos en 16 grupos de cuatro clubes. La división se realizó considerando la ubicación geográfica de cada institución, con el objetivo de organizar la competencia por regiones.

La Copa Promesas tendrá 64 equipos. Mexsport

¿Quiénes participan en la Copa Promesas 2026-2027?

Los equipos que participarán en la primera edición de la Copa Promesas son:

Grupo 1: FC Juárez | La Tribu de Cd. Juárez | Deportivo Etchojoa | Soles de Sonora

Grupo 2: Rayados de Monterrey | Tigres UANL | Héroes de Zací FC | Club de Fútbol Cadereyta

Grupo 3: Santos Laguna | Saltillo Soccer FC | Club Calor | Irritilas FC

Grupo 4: Necaxa | Club Atlético San Luis | Club Deportivo Irapuato | Cefor Promotora San Luis

Grupo 5: Club Tijuana | Club de Fútbol Delfines Baja | Club de Fútbol Datileros San Luis RC | Club Atlético Tijuana

Grupo 6: Tigres de Álica FC | Club Deportivo Halcones de Nayarit | Xalisco FC | Atlético Nayarit

Grupo 7: Club Guadalajara | ACF Zapotlanejo | Diablos Tesistán FC | Deportivo Zamora FC

Grupo 8: Club Atlas | Club Deportivo Ayense | Tapatíos Soccer FC | Deportivo Cafessa

Grupo 9: Club León | Gorilas FC | Atl. Morelia - Universidad Michoacana | La Piedad Imperial Fútbol Club

Grupo 10: Club Gallos Blancos de Querétaro | Club Celaya | Titanes de Querétaro | Estudiantes de Querétaro FC

Grupo 11: Club Puebla FC | Racing de Veracruz | Dragones de Oaxaca | Tlapa FC

Grupo 12: Club Pachuca | Atlético Hidalgo | Deportivo Yautepec FC | Águilas UAGRO

Grupo 13: Club Deportivo Toluca | Artesanos Metepec FC | Cordobés Fútbol Club | Orishas Tepeji FC

Grupo 14: Club Universidad Nacional | Club América | Huracanes Izcalli FC | Aztecas AMF Soccer

Grupo 15: Club Cruz Azul | Club Atlante | FC Halcones Negros | Fútbol Club Politécnico

Grupo 16: Inter Playa del Carmen | Boston Cancún FC | Deportiva Venados | Ejidatarios Bonfil FC

Los equipos estarán conformados por futbolistas nacidos a partir de 2005, por lo que la competencia estará enfocada en jugadores de categoría Sub-21.

Además de los partidos, durante el desarrollo del torneo se realizarán visorias por parte de los primeros equipos de la Liga MX y de la Selección Nacional de México.

La Copa Promesas busca desarrollar talento juvenil

La competencia tendrá como uno de sus objetivos brindar un espacio para que los jóvenes futbolistas puedan continuar con su formación y tengan exposición ante integrantes de los principales equipos del futbol mexicano.

De acuerdo con el comunicado presentado por la Liga MX, la Copa Promesas funcionará como un espacio de “desarrollo, aprendizaje y proyección” para los jugadores que representan el futuro del futbol mexicano.

La primera edición comenzará el 8 de septiembre de 2026 y finalizará el 13 de abril de 2027, con 64 equipos distribuidos en 16 grupos regionales a lo largo del país.