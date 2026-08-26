¿Johan Vásquez fichará por el Barcelona? La última información 

El FC Barcelona continúa activo en el mercado de fichajes con la mirada puesta en reforzar su zaga. La dirección deportiva, liderada por Deco, trabaja en la incorporación de un defensa central que aporte equilibrio, salida de balón y experiencia competitiva para el esquema de Hansi Flick.

Según reveló el periodista italiano Matteo Moretto, el club azulgrana tiene identificado un perfil concreto: un central zurdo que no milita actualmente en el futbol español y que no es un nombre de gran notoriedad mediática en las grandes ligas.

Kevin De Bruyne pelea el balón ante Johan Vásquez, cometiendo una falta no marcada y anotando en favor del Napoli. Reuters

Se trata de un jugador con proyección, características técnicas que encajan en el modelo de posesión y presión alta, y un valor de mercado que se ajusta a las posibilidades económicas del Barcelona en esta ventana.

La información del especialista en calciomercato ha generado expectación entre la afición culé, que busca descifrar la identidad de este posible refuerzo discreto pero estratégico, alejado de los focos mediáticos habituales y con un perfil menos mediático que otras opciones que han sonado en las últimas semanas.

La afición mexicana apunta a Johan Vásquez como el fichaje del Barca

Tras las declaraciones de Moretto, las redes sociales se llenaron de especulaciones, especialmente entre los seguidores mexicanos del Barcelona.

Muchos señalaron de inmediato a Johan Vásquez, el defensa del Genoa y capitán del cuadro italiano, al considerar que cumple a la perfección el perfil descrito: es central zurdo, milita fuera de España, ha demostrado solidez y liderazgo en la Serie A y no es un nombre que figure habitualmente en las listas de transferencias de los grandes clubes europeos.

“Va a ser el regen de Rafa Márquez, don Johan Vásquez”, “Viene el puto Johan Vásquez al club”, fueron algunos comentarios.

La ilusión se ha extendido entre la comunidad blaugrana mexicana, que ve en Vásquez una oportunidad realista y de alto rendimiento para apuntalar la defensa azulgrana.