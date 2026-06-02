La jugada más absurda del año en la MLB: le pega en la cabeza a Jo Adell y termina en jonrón

Lo que parecía una jugada de rutina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más extraños de la temporada de las Grandes Ligas.

El jardinero derecho de los Angels, Jo Adell, no pudo controlar un elevado de TJ Rumfield y la pelota terminó rebotando en su cabeza antes de superar la cerca para convertirse en jonrón durante la derrota de Los Ángeles ante Colorado el martes por la noche en el Angel Stadium.

La acción ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada. Rumfield conectó una curva del lanzador Grayson Rodríguez hacia el jardín derecho-central. Adell recorrió varios metros y parecía tener la trayectoria controlada para realizar la atrapada.

Sin embargo, la pelota golpeó primero su guante, después impactó en la parte superior de su gorra y finalmente cruzó por encima de la línea amarilla de la barda.

Una jugada que recordó a José Canseco

La secuencia evocó una de las imágenes más recordadas en la historia del béisbol. El 26 de mayo de 1993, el entonces jardinero de los Rangers, José Canseco, vio cómo una pelota bateada por Carlos Martínez golpeó su cabeza y terminó del otro lado de la cerca en Cleveland.

La jugada de Adell tuvo una trayectoria muy similar, aunque ocurrió más de tres décadas después y en circunstancias distintas.

Del héroe defensivo a una noche desafortunada

La acción contrastó con uno de los mejores momentos defensivos de la carrera de Adell. El pasado 4 de abril, el jardinero de los Angels acaparó titulares al robar tres cuadrangulares en un mismo partido frente a Seattle, una actuación considerada una de las más destacadas de los últimos años.

Adell también había protagonizado una jugada desafortunada como novato en 2020, cuando una pelota rebotó en su guante y salió del terreno, acción que inicialmente fue marcada como jonrón.

Esta vez, la historia volvió a repetirse. El batazo de Rumfield fue registrado como cuadrangular solitario y amplió la ventaja de Colorado, que llegó a colocarse arriba 8-0 en ese momento del encuentro. El juego acabó 8-2.

Una imagen que recorrió las redes

La peculiar trayectoria de la pelota convirtió la jugada en una de las más comentadas del día. Las repeticiones mostraron cómo Adell había llegado a tiempo al punto de captura, pero perdió de vista la bola en los últimos instantes antes del contacto.