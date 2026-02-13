Juegos Olímpicos de Invierno: Así terminó el medallero (viernes 13 febrero)

Terminó la actividad del viernes 13 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y, con 25 países con al menos una presea, así marcha el medallero, mismo que comanda Noruega con 18 metales divididos en 8 de oro, 3 de plata y 7 de bronce; México aún no sube al podio.

Con 154 medallas repartidas luego de 51 eventos concluidos, entre ellos el Patinaje Artístico en donde participó Donovan Carrillo, 25 de las 92 delegaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, ya lucen su bandera en el medallero.

Pese a la participación de los mexicanos, el país azteca aún no cuenta con algún metal obtenido.

Allan Corona es uno de los mexicanos con actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Reuters

Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 tras el viernes 13 de febrero

Cabe señalar que las posiciones en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se definen de acuerdo a la cantidad de medallas de oro, plata y bronce obtenidas, no por el total que ostenta cada delegación.

Así marchan las posiciones en el medallero:

1. Noruega / 8 oro, 3 plata y 7 bronce = 18 medallas totales.

2. Italia / 6, 3 y 9 = 18.

3. Estados Unidos / 4, 7 y 3 = 14.

4. Francia / 4, 5 y 1 = 10.

5. Alemania / 4, 3 y 3 = 11.

6. Suecia / 4, 3 y 1 = 8.

Frida Karlsson sonríe y presume medalla de oro con Suecia. Reuters

7. Suiza / 4, 1 y 2 = 7.

8. Austria / 3, 6 y 3 = 12.

9. Japón / 3, 3 y 8 = 14.

10. Países Bajos / 3, 3 y 1 = 7.

11. Chequia / 2, 2 y 0 = 4.

12. Australia / 2, 1 y 0 = 3.

13. Corea del Sur / 1, 1 y 2 = 4.

14. Eslovenia / 1, 1 y 0 = 2.

15. Gran Bretaña / 1, 0 y 0 = 1.

15. Kazajistán / 1, 0 y 0 = 1.

17. Canadá / 0, 3 y 4 = 7.

18. China / 0, 2 y 2 = 4.

19. Polonia / 0, 2 y 0 = 2.

20. Nueva Zelanda / 0, 1 y 1 = 2.

21. Lituania / 0, 1 y 0 = 1.

22. Bulgaria / 0, 0 y 2 = 2.

23. Bélgica / 0, 0 y 1 = 1.

23. Finlandia / 0, 0 y 1 = 1.

* Este sábado 14 de febrero, se repartirán medallas en 3 pruebas, por lo que el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 sufrirá modificaciones.

BFG