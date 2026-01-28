Jude Owens, el niño de tres años que es un genio del billar y captura récord Guinness 

Jude Owens aún duerme temprano, ve caricaturas y canta canciones de estadio con la misma naturalidad con la que otros niños de su edad aprenden colores. A los tres años, su rutina incluye algo poco habitual incluso para adultos y que ejecuta tiros con truco en una mesa de billar y hacerlo con precisión suficiente para entrar en el Libro Guinness de los Récords.

El niño nacido en Manchester estableció dos marcas mundiales en el otoño de 2025. La primera llegó cuando tenía 2 años y 261 días, al lograr un snooker double pot, una maniobra que consiste en embocar dps bolas en bolsillos distintos con un solo golpe. La segunda ocurrió semanas después, el 12 de octubre, a los 2 años y 302 días, al completar un tiro de banco, en el que la bola blanca impacta una o más bandas antes de terminar en el bolsillo correcto.

Guinness World Records certificó ambos logros, con lo que Jude se convirtió oficialmente en la persona más joven en ejecutar cada uno de esos tiros y en uno de los poseedores de doble récord más jóvenes en la historia de la organización.

Romper récords siempre ha sido algo que todos tenemos dentro, sin importar la edad”, dijo Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records, en un comunicado. “Ver a alguien tan joven demostrar tanta habilidad, entusiasmo y determinación resulta extraordinario”.

En casa, el camino hacia esos registros empezó de manera natural. El billar apareció como un juego más. Luke Owens, su padre, practica snooker desde los 10 años y colocó una mesa en el hogar. Jude comenzó a imitar movimientos poco después de cumplir dos. Al inicio necesitaba taburetes de bar para alcanzar la superficie y utilizaba medio taco, adaptado a sus manos pequeñas.

Me di cuenta cuando pasó el taco entre los dedos de forma muy natural”, relató Luke en entrevista con Guinness. “Empecé a jugar a los 10 años. Jude empezó a los 2. Su habilidad natural es evidente”.

La madre, Sinead Owens, recuerda que Jude no aprendió reglas antes que gestos técnicos. El orden fue inverso. Primero los tiros con truco, luego la comprensión gradual del juego. “No conoce las reglas”, explicó en entrevista telefónica. “Empezó con tiros especiales y fue evolucionando desde ahí”.

Jude Owens, el niño de tres años que es un prodigio del billar. Facebook: Jude Owens

Celebridad en redes sociales

El talento captó atención más allá del entorno familiar. La familia abrió cuentas en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube para compartir los videos del niño, acumulando miles de seguidores. Esa exposición le permitió participar en eventos del World Snooker Tour en el Reino Unido y obtener un acuerdo de patrocinio, siempre bajo una dinámica controlada por sus padres.

En la sala de la casa, los certificados de Guinness cuelgan en la pared. Para Jude, no representan un trofeo final. Cuando se le pregunta cuál es su tiro favorito, responde sin rodeos: “Un tiro con truco”.

Fuera de la mesa, su vida no se organiza alrededor del récord. Le gusta el golf, juega con una palo que recibió en Navidad y sigue con fervor al Manchester United. En casa aseguran que está “obsesionado” con el futbolista Bruno Fernandes y que entona de memoria “Take Me Home, Country Roads” cada vez que el ambiente se presta.

La rutina con el billar es breve. Una sesión a la semana, generalmente los fines de semana. Sin presión. Sin programas rígidos. “Ahora es un pasatiempo”, explicó Sinead. “No queremos forzarlo”.

Luke define los récords como un punto alto temprano. “Lograr no uno, sino 2 récords mundiales en tan poco tiempo es algo muy grande”, dijo. “Espero que en el futuro me supere con facilidad”.

A las 6:15 de la tarde, Jude ya suele estar en la cama. Pero con un taco entre las manos, ese mismo niño es capaz de ejecutar maniobras que requieren cálculo, control y coordinación milimétrica.