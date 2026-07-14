Jude Bellingham: la casualidad más grande del futbol inglés 

Al controlar la zona central de la cancha, la selección que domina el mediocampo suele controlar mejor el ritmo y el destino del partido. Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate decía que la Copa del Mundo 2026 sería el escenario para los mediocampistas. Lo que no pudo prever es que habría uno capaz de convertir la cancha en su pista de baile como Jude Bellingham.

Todo comienza en las viejas tierras industriales de Inglaterra. Birmingham es la segunda ciudad más grande del Reino Unido y si hace siglos fue la impulsora de la Revolución Industrial, hoy es una metrópolis multicultural. Es la cuna de dos clubes de futbol: Aston Villa, del norte de la ciudad, y Birmingham City, del este, donde Jude formó su personalidad a los 7 años.

Hace no tanto, en agosto del 2019, Pep Clotet exfutbolista y formador español, tenía sentado al pequeño Bellingham de 16 años. Una lesión en la primera parte de un partido contra el Stoke City los había dejado con un problema y a Clotet y a su asistente, Paco Herrera, les surgió una pregunta: ‘¿Qué podemos hacer?’ Paco mencionó: ‘¿Por qué no le damos una oportunidad a Jude?'”.

Cuatro años más tarde, había dado el salto al estrellato al estampar su firma como nuevo futbolista del Real Madrid. Gran parte por su destacada actuación en el Borussia Dortmund.

Jude es el hijo mayor de Mark y Denise Bellingham, una familia de clase media. Su padre, además de ser sargento de la policía de los West Midlands, fue también futbolista, aunque aún nivel modesto. Su madre ha jugado un papel fundamental en en su desarrollo personal. "Es más importante que muchos de mis entrenadores", dijo el propio jugador en declaraciones al Daily Mail. De hecho, cuando fue traspasado al Borussia con apenas 17 años, se mudó con él a Alemania.

Bellingham es un centrocampista tremendamente completo, el talento más brillante que Inglaterra ha visto en generaciones. En el Mundial 2026, suma seis goles de los 13 que lleva Inglaterra. Su versatilidad, visión y valor lo hacen ser un de los mejores futbolistas del mundo. Un trofeo que tarde o temprano llegará.

Mike Dodds, su técnico de la cantera del Birmingham City dijo: “quiere ser el número 10,” en The Athletic en 2020. Le dije: ‘Creo que puedes ser el 22 porque puedes ser un 4, un 8 y un 10, alguien que lo puede hacer todo’”.

En la Selección de Inglaterra porta el 10 en la espalda. Pero en esencia, como dijo Dodds, es un futbolista que puede hacerlo todo. Un verdadero número 22.

El centrocampista del Real Madrid marcó dos goles contra México y otros dos contra Noruega, consolidando aún más su estatus como jugador indispensable.

Harry Kane es el capitán y el referente en ataque, pero cada vez más parece que este es el torneo de Bellingham. El 10 inglés llegaba entre dudas y críticas por una temporada, decepcionante con el club merengue, incluso el seleccionador Thomas Tuchel no aseguró su titularidad desde el inicio de la copa del mundo, ante una buena campaña de Morgan Rogers con el Aston Villa. Pero el rendimiento del centro campista cambió la historia.