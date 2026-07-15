Juanma Lillo, mentor de Pep Guardiola, llegaría como auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Juanma Lillo regresará al futbol de nuestro país para convertirse en el nuevo auxiliar técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, un movimiento estratégico de la Federación Mexicana de Futbol para fortalecer el proceso rumbo al Mundial 2030. El experimentado estratega español, reconocido a nivel internacional por ser una de las mentes tácticas más brillantes del deporte, aportará su enorme bagaje en la élite europea para respaldar la gestión del Káiser en la banca del Tricolor.

Las negociaciones se encuentran en su etapa final y se espera que el anuncio oficial ocurra en los próximos días, consolidando un cuerpo técnico de primer nivel para el futbol mexicano. El nombre de Juan Manuel Lillo es sinónimo de estrategia y vanguardia táctica en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha destacado no sólo como director técnico principal, sino como el asesor de máxima confianza de los mejores entrenadores del planeta.

Juan Manuel Lillo, en 2006 con los Dorados de Culiacán. Mexsport

Mentor de Pep Guardiola

Lillo es considerado el gran maestro conceptual de Guardiola, a quien acompañó como su segundo entrenador en el Manchester City de la Premier League, ganando múltiples títulos de liga y la Champions League. Pionero del 4-2-3-1, Lillo fue uno de los principales desarrolladores de este sistema táctico, el cual revolucionó el futbol europeo en la década de los 90. Ha dirigido en ligas de alta exigencia como La Liga de España (Real Sociedad, Almería, Oviedo), la Serie A de Brasil (Santos FC), además de experiencias en Japón, China y Qatar.

Asimismo, es formador de talento. Su enfoque metodológico se centra en la evolución del futbolista, la posesión del balón y el posicionamiento inteligente dentro de la cancha.

Regresa al futbol mexicano

El regreso de Lillo al ámbito del futbol mexicano ocurre tras 20 años. Su incorporación a la Selección de México representa su segunda etapa en el balompié de nuestro país, cerrando un círculo que comenzó hace dos décadas en el norte, con los Dorados de Sinaloa, equipo que dirigió entre 2005 y 2006, un equipo que dejó una huella imborrable por su vistoso estilo de juego.

Lillo le da instrucciones al Loco Abreu, en los Dorados. Mexsport

Fue precisamente en el plantel de Culiacán cuando Lillo convenció a Pep Guardiola de jugar sus últimos meses como profesional, sembrando la semilla de lo que hoy es el futbol de élite actual. En ese sentido, tiene conocimiento del entorno. A diferencia de otros asesores extranjeros, el ibérico ya conoce de primera mano la idiosincrasia, la geografía y las exigencias del futbolista mexicano, lo que facilitará una adaptación inmediata al proyecto de Rafa Márquez camino al Mundial de 2030.