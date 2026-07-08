¡Oficial! Rafa Márquez, nuevo DT de México rumbo al Mundial 2030

Después de que México cayera ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, las cosas en Tri han tomado un rumbo diferente, ahora Rafael Márquez estará al frente de la Selección con miras a la Copa del Mundo 2030.

Esto ya se sabía desde que Javier Aguirre tomó el mandó. Sin embargo, este día la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial el nombramiento de Rafita como DT del Tricolor.

Rafael Márquez pidió apoyo de la afición en las buenas y en las malas para la Selección Mexicana Mexsport

Mediante un comunicado, la FMF ratificó la posesión de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, manteniendo el rumbo y el proyecto para el Mundial 2030.

La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista”, se lee.

La Nations League, el primer reto de Rafa Márquez

No habrá que esperar mucho tiempo para ver el primer partido de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

La primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026 será del 21 de septiembre al 17 de octubre. aquí es donde Rafita podrá debutar como DT.

Aunque, la primera prueba importante de Márquez será en la Nations League 2026/27. México está clasificado dentro de los cuatro mejores rankeados de la zona y por ello, estará en los Cuartos de Final de manera directa, partidos que se estarían disputando entre el 9 y 17 de noviembre.

Aunque se espera que el Tricolor pueda acceder hasta la gran final, veremos cuál será la primera gran convocatoria de Rafa para este torneo.

¿Cuál será el cuerpo técnico de Rafa Márquez en México?

Aún hay muchas preguntas sobre quién estará con Rafa Márquez en el Tricolor. Del actual cuerpo técnico, es probable que Pol Lorente continúe bajo las órdenes del excapitán.

Los otros analistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, doctores del sueño y podólogos, continuarán en el equipo nacional para empezar el nuevo ciclo mundialista.

Andrés Guardado (auxiliar principal), Alfredo Talavera (entrenador de porteros) y Aarón Galindo (auxiliar) son, hasta ahora, los que podrían integrar el nuevo cuerpo técnico del Tricolor rumbo al Mundial 2030.