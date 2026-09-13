Juan Reynoso regresa a México y sería el DT de Necaxa

Necaxa sorprendió a todos al despedir a Martín Varini, un técnico que parecía fijo en el banquillo de los Rayos.

El uruguayo había llegado con buenas expectativas tras su paso por Juárez, pero los resultados en el Apertura 2026 no acompañaron: una racha de partidos sin triunfo y la reciente derrota ante Puebla terminaron por definir su salida.

Sin embargo, de acuerdo con información de César Luis Merlo, Juan Reynoso sería el nuevo director técnico de los Rayos.

Juan Reynoso dando indicaciones en Cruz Azul. Mexsport

El estratega peruano asumiría el cargo de manera inmediata, con la intención de aportar orden táctico y disciplina a un plantel que busca reencontrar el rumbo en el torneo.

Reynoso firmaría un contrato a mediano plazo, hasta diciembre de 2027, y llegaría este lunes para comenzar a trabajar con la plantilla en las instalaciones del club en Aguascalientes, con el objetivo de enderezar el camino del equipo en el Apertura 2026.

Juan Reynoso, un técnico comprobado en la Liga MX

Juan Reynoso llegó al futbol mexicano como entrenador después de una sólida carrera en Perú y se consolidó con un paso destacado por Puebla entre 2019 y 2020.

En los Camoteros mostró carácter y capacidad de organización, lo que le abrió las puertas de uno de los grandes de la Liga MX.

Su momento cumbre llegó en Cruz Azul. En el Guard1anes 2021, el peruano logró lo que parecía imposible: hacer campeón a La Máquina y romper una larga sequía de más de dos décadas sin título de liga.

Aquella hazaña lo convirtió en una figura recordada en el futbol mexicano. Más allá de los títulos (también levantó el Campeón de Campeones), Reynoso dejó una marca de disciplina, trabajo y capacidad para gestionar planteles con presión.

Ahora, de regreso a la Liga MX con Necaxa, buscará demostrar que aquella proeza no fue casualidad y aportar su experiencia a los Rayos.