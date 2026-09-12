Necaxa destituye a Martín Varini tras derrota ante Puebla

Necaxa anunció la destitución de Martín Varini como entrenador del equipo, menos de 24 horas después de la derrota por 1-0 ante Puebla en el inicio de la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El club decidió poner fin al proceso del técnico uruguayo cuando el campeonato se aproxima a la mitad.

La derrota en Puebla se definió con un solitario gol de Mathías Tomás en el tiempo agregado, resultado que dejó a los Rayos sin sumar en su visita. Este sábado, el conjunto de Aguascalientes hizo oficial el cambio en su dirección técnica mediante una publicación en redes sociales.

El comunicado se limitó a informar la salida de Varini y de su cuerpo técnico, además de agradecerles por el trabajo realizado durante su periodo al frente del equipo. Necaxa no informó de inmediato quién ocupará el puesto vacante.

Nacaxa cayó en casa ante Puebla. Alex Avalos/Mexsport

Los números de Martín Varini con Necaxa

Varini llegó al banquillo de Necaxa en diciembre de 2025, con el objetivo de preparar al conjunto para el Clausura 2026. En su primer torneo, los Rayos terminaron en el decimoquinto lugar de la clasificación general, con cinco victorias, tres empates y nueve derrotas.

A pesar de ese registro, la directiva mantuvo al entrenador uruguayo para el siguiente campeonato. En las primeras ocho jornadas del Apertura 2026, el equipo consiguió ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

El rendimiento del semestre también incluyó la participación en la Leagues Cup. Necaxa quedó eliminado en la primera fase después de perder contra Chicago Fire y Philadelphia Union y vencer al New York City.

Con el balance acumulado entre ambas competencias, la directiva determinó cerrar el ciclo del técnico y buscar una alternativa para el resto del Apertura 2026.

Necaxa todavía no define a su nuevo entrenador

El club todavía no ha dado a conocer el nombre del sustituto de Varini. En el comunicado sobre la salida del uruguayo, Necaxa indicó que en los próximos días informará quién asumirá la dirección técnica.

Los Rayos aún tienen posibilidades de alcanzar puestos de liguilla, aunque su calendario contempla compromisos ante rivales como América, al que recibirán en casa, y Guadalajara, frente al que tendrán que jugar como visitantes.

El siguiente encuentro de Necaxa será el sábado 19 de septiembre, cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera. El partido está programado para las 17:00 horas.