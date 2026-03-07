El mediocampista mexicano Obed Vargas se come otra vez el banquillo del Atlético de Madrid

Obed Vargas se ha convertido en un espectador de primera final con el Atlético de Madrid, que venció 3-2 a la Real Sociedad en la jornada 27 de Laliga con el mexicano haciendo más grande su ayuno sin minutos de acción.

Vargas llegó a la entidad colchonera como uno de los refuerzos invernales. Desde su debut como rojiblanco el 8 de febrero en la derrota 1-0 ante el Real Betis, únicamente ha visto acción a lo largo de 65 minutos en un par de duelos ligueros y uno más de la Copa del Rey, aguardando todavía si debutará en la Champions League.

El partido contra la Real Sociedad, equipo al que se enfrentará el Atlético de Madrid el 18 de abril en la final de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla, confirmó que el joven mediocampista mexicano de 20 años no cuenta para el estratega Diego Pablo Simeone, quien se casa con su guardia pretoriana en el medio campo con jugadores como Jorge Resurrección.

¿Es Obed Vargas opción del Tri para el Mundial de 2026?

Obed Vargas aceptó dejar al Seattle Sounders para sumarse a la entidad colchonera pensando en su crecimiento como futbolista y con miras a llenarle el ojo al estratega Javier Aguirre para ser considerado en la convocatoria final para el Mundial de 2026.

Hasta Aguirre reconoció en una entrevista que Obed Vargas no estaba en sus planes originales para estar en el Mundial, pero el que fuera refuerzo del Atlético de Madrid, entidad que dirigió Aguirre hace algunos años, lo hizo cambiar de opinión y tenerlo en el radar.

Sin embargo, Obed Vargas parece que ve esfumarse su sueño por ser mundialista en este ciclo al estar condenado a ser banca sin minutos en los partidos del Atleti. El 15 de febrero fue la última ocasión que tuvo minutos al ingresar en la derrota de 3-0 ante el Rayo Vallecano.

A partir de ese partido, se ha comido la banca en tres fechas de LaLiga ante el Espanyol, el Real Oviedo y ahora contra la Real Sociedad; dos de Champions League en la serie de play offs ante el Club Brujas y los dos duelas de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.