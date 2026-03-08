Johan Vásquez y Genoa sorprenden al vencer a la Roma en la Serie A

El Genoa, con el zaguero azteca Johan Vásquez como titular indiscutible, dio un auténtico golpe de autoridad en la Jornada 28 de la Serie A al derrotar 2-1 a la poderosa Roma en la mítica cancha del Estadio Luigi Ferraris. El defensor de la Selección Mexicana demostró una vez más por qué es una pieza inamovible en su equipo, cada vez más consolidado como capitán bajo la tutela del entrenador Daniele De Rossi.

Once titulares del Genoa. Foto de FB: Genoa CFC

El compromiso arrancó con una intensidad desbordante, propia del futbol de alta competencia en el viejo continente. Aunque el conjunto de La Loba dominó ampliamente la posesión del esférico y generó peligro constante durante los primeros compases, los locales pegaron primero. La apertura del marcador llegó gracias a un error garrafal del capitán visitante, Lorenzo Pellegrini, quien cometió una entrada imprudente dentro del área. El árbitro central no dudó un segundo y señaló la pena máxima ante la nula protesta romana. El encargado de ejecutar fue Junior Messias, el número 10 del cuadro genovés, quien tiró con enorme seguridad para decretar el 1-0 parcial.

VENTAJA ROJIAZUL, EMPATE DE LA ROMA Y RESPUESTA DEFINITIVA

La alegría de la afición local duró muy poco tiempo en las tribunas. A los 55 minutos de tiempo corrido, la escuadra romana encontró el empate por conducto de Evan N'Dicka. El zaguero visitante aprovechó una serie de rebotes caprichosos en el área chica y severos despistes defensivos para mandar el balón al fondo de las redes, emparejando los cartones 1-1. El momento anímico favorecía totalmente a la visita, que incluso festejó una segunda anotación apenas un par de minutos después, pero el abanderado anuló la jugada por un claro fuera de lugar.

Junior Messias celebrando su anotación. Foto de FB: Genoa CFC

Justo cuando la Roma asfixiaba la salida local y lucía cerca de la voltereta, el Genoa armó una jugada letal. Tras un saque de manos ejecutado a toda velocidad, un trazo filtrado cruzó de lado a lado el área rival hasta encontrar al atacante Vitinha. El jugador se barrió con furia para empujar la redonda, firmando el 2-1 definitivo que hizo estallar en júbilo el recinto.

SALVADA MONUMENTAL DEL JOHAN VÁSQUEZ Y LA MIRA DEL AC MILAN

Los minutos finales se convirtieron en un auténtico suplicio para los anfitriones. La escuadra capitalina adelantó líneas y bombardeó el área genovesa buscando el empate desesperadamente. Fue exactamente en el tiempo de compensación cuando apareció la figura heroica de Johan Vásquez. El delantero de La Loba sacó un disparo a quemarropa que llevaba etiqueta de gol, pero el central azteca leyó la jugada a la perfección, se tendió sobre la mismísima línea de meta y rechazó el esférico de forma milagrosa para conservar la histórica victoria.

Vitinha celebrando su anotación. Foto de FB: Genoa CFC

Esta soberbia actuación defensiva avivó los fuertes rumores que circulan en el mercado europeo, los cuales señalan que el histórico AC Milan sondea muy de cerca al talentoso central. Con este triunfo monumental, el equipo sumó tres unidades de oro puro para alejarse de la zona de descenso en Italia. El próximo desafío para el mexicano será el domingo 15 de marzo, cuando visiten al Hellas Verona a las 5:30 horas, tiempo del centro de México.