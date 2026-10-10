Johan Vásquez marca autogol en victoria del Genoa vs Fiorentina

Genoa logró sumar de a tres por primera vez en la campaña tras superar 2-1 a la Fiorentina en el duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato italiano.

El encuentro, sin embargo, dejó un trago agridulce para el defensor mexicano Johan Vásquez, quien volvió a saltar a la cancha como titular indiscutible y portando la cinta de capitán.

El trámite arrancó de forma inmejorable para el conjunto local, que desde los primeros minutos logró imponer condiciones para encarrilar un compromiso que parecía controlado.

La ventaja no tardó en reflejarse en la pizarra con una anotación tempranera de Osmajic apenas al minuto 7, seguida por un tanto de Junior Messias al 15' para colocar el 2-0 parcial.

Con la tranquilidad del marcador, Vásquez y la zaga mantenían un partido solvente, pero la dinámica cambió drásticamente en la recta final de la segunda mitad.

Así fue el autogol de Johan Vásquez

Al minuto 71, en un avance por la banda derecha, Alex Jiménez mandó un centro raso que el zaguero azteca intentó cortar; sin embargo, desvió el balón hacia su propia portería sin que el arquero Justin Bijlow pudiera reaccionar.

La anotación en propia puerta apretó las acciones y obligó al Genoa a replegarse en su terreno para aguantar la presión del rival durante los minutos finales del cotejo.

Pese al sufrimiento, el equipo resistió para amarrar un triunfo clave que los eleva a la posición 17 de la tabla general, fuera de la zona de descenso a espera de lo que haga el Bolonia.