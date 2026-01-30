México confirma a Joey Ortiz para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Joey Ortiz se suma de manera oficial al proyecto de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El parador en corto de los Milwaukee Brewers fue confirmado como parte del roster nacional y se perfila como una de las piezas clave del infield mexicano para el torneo que arrancará el 6 de marzo en Houston.

Ortiz, de 27 años, nació en Garden Grove, California, en la zona metropolitana de Los Ángeles, pero cuenta con raíces mexicanas por parte de su familia, lo que le permitirá representar por primera vez a México en una competencia internacional. Su incorporación refuerza una posición estratégica que, en horas recientes, había quedado abierta tras la baja de Marcelo Mayer, y lo coloca como el principal candidato a ocupar la titularidad en las paradas cortas.

El 2025 representó un año importante en la carrera del infielder. Vivió su tercera temporada en Grandes Ligas y fue la de mayor actividad hasta ahora, al disputar 149 juegos, una cifra que reflejó la confianza de Milwaukee en su aporte defensivo y su consistencia en el lineup. Ortiz conectó 108 hits, bateó para .230 de promedio, produjo 45 carreras, conectó siete cuadrangulares y sumó 14 robos de base, números que lo consolidaron como un jugador de uso diario y con impacto en ambos lados del juego.

Más allá de las estadísticas, su valor para México pasa por su perfil defensivo y su versatilidad. Ortiz es reconocido por su alcance, su seguridad con el guante y su toma de decisiones, cualidades que cobran especial relevancia en torneos cortos como el Clásico Mundial, donde cada out y cada jugada pueden marcar diferencia.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del equipo mexicano, en un video donde también se confirmaron otros nombres relevantes del roster. Entre ellos aparecen Jonathan Aranda, primera base de los Rays de Tampa Bay, y Taijuan Walker, lanzador de los Filis de Filadelfia, quienes ya habían expresado previamente su intención de repetir con México tras haber participado en la edición de 2023.

A esa lista se suma Alek Thomas, jardinero de los Diamondbacks de Arizona, también presente en el Clásico pasado y uno de los principales candidatos para ocupar nuevamente el jardín central.

Con estas confirmaciones, el roster mexicano empieza a tomar forma con una base de jugadores de Grandes Ligas, con experiencia internacional y conocimiento del entorno del torneo, un factor que será determinante desde el primer juego ante Brasil.