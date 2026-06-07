Joel Huiqui iba a llegar a Liga de Expansión antes de ser campeón con Cruz Azul

El técnico campeón del futbol mexicano, Joel Huiqui, confesó que antes de tomar las riendas del primer equipo estaba preparado para marcharse de las divisiones menores de Cruz Azul para dirigir en la Liga de Expansión y -en un futuro- buscarse un sitio en la Liga MX.

Tras la salida de Nicolás Larcamón de la institución cementera, Joel Huiqui se hizo del banquillo de Cruz Azul de manera interina, sin embargo, el cierre del torneo representó cortar la racha sin partidos ganados de forma consecutiva y un inicio de Liguilla prometedor.

Esta oportunidad me la dio Dios. Antes de tomar el primer equipo ya había armado un proyecto para Expansión y ese proyecto lo hubiera hecho yo, habíamos hecho el trabajo de buscar un perfil de jugadores para esa categoría y ya estaba cerrado”.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. Reuters

Redondeando la respuesta sobre si se hubiera mantenido en Cruz Azul de no alzar el título y tener que pasar a la sub 21, Joel Huiqui aseguró que una vez conseguida la corona ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario su objetivo es contundente:

“Lo he dicho en todos lados, soy parte del inventario del club porque llegué a los 15 años al club, hice mi formación como jugador y como entrenador. Este proyecto con el primer equipo representa más que la consecución que el título. Mi mensaje es vamos por la onceava”, compartió en el programa Cuadro Titular.

El siguiente semestre para Cruz Azul representará uno en el que defenderá su corona en el Apertura 2026 e intentará que la Leagues Cup sea la primera en la que un conjunto de Liga MX termine entre los primeros tres del certamen binacional.

El calendario del Apertura 2026 aún no es revelado, sin embargo, se espera que en las siguientes semanas ya se tenga certeza sobre el camino a seguir para el 10 veces campeón de la Liga MX.

BFG