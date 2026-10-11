Joel Huiqui explota con sus jugadores tras empate ante Pumas: “Nadie es indispensable”

Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, salió molesto luego de empatar 3-3 ante Pumas. El estratega cementero remarcó que el primer tiempo de La Máquina fue “desastroso”. De igual manera, el mismo entrenador le mandó un ‘dardo’ contundente a sus jugadores tras lo hecho en los primeros 30 minutos y dejó en claro que a partir de este momento, “nadie es indispensable” dentro de su equipo.

En los primeros 30 minutos, Pumas no solamente tenía 2-0 el marcador en su favor, sino que dominaba por completo cada fase dentro del terreno de juego. Incluso, antes de la expulsión dentro César Huerta, el conjunto felino estuvo cerca de aumentar su ventaja y convertirlo en una goleada de escándalo. Ante esto, Huiqui no se quedó callado y dejó ver la molestia con sus jugadores por lo sucedido.

A pesar de haber rescatado el empate a tres goles, Joel Huiqui salió molesto con el accionar de su equipo. Además de remarcar que la primera gira de juego fue desastrosa, dejó en claro que no puede volver a pasar esto en un futuro. Incluso, señaló que de no corregir detalles puntuales, Cruz Azul no podrá defender su campeonato de Liga MX.

Nuestros errores han sido muy graves. Jugamos 30 minutos desastrosos no solamente por recibir los goles, el juego requería más intensidad, más inteligencia. No podemos permitirnos en ningún momento un primer tiempo tan desastroso, mal mal. Después el juego se va llevando gracias a esa dinámica que tiene el equipo, pero el equipo ha recibido muchos goles con errores no forzados. Si no corregimos no nos va a alcanzar para el bicampeonato”, comentó Joel.

Pumas y Cruz Azul empataron en un partido de goles y polémica MEXSPORT

De igual manera, Huiqui señaló que el empate es “amargo”, pues sabe que once contra once La Máquina fue superada por Pumas. De igual manera, fue contundente al decir que “nadie será indispensable” a partir de este momento. Además, señaló que lo más rescatable del encuentro fueron los cambios que realizó.

“El trámite de partido no era fácil. Lo planeamos de buena manera en la semana, veíamos una mejora del equipo rival, sabíamos que teníamos que estar más concentrados en la zona defensiva. La sensación que nos queda de hoy es que es un punto poco amargo por lo que pasó. La expulsión nos complicó porque no hay espacios, el rival defiende muy bien. Lo rescatable de hoy es que los que entraron de cambio tienen mucha oportunidad. En el equipo nadie es indispensable, cada quien se tiene que ganar su lugar y así va a ser a partir de ahora”, sentenció.

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Apertura 2026?

Luego de este empate, Cruz Azul se quedó en la séptima posición de la Tabla General con 17 puntos tras 11 Jornadas. Para la Fecha 12, La Máquina de Joel Huiqui recibirá a Juárez, equipo contra el cual suma dos victorias de manera consecutiva.