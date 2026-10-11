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Resumen Semana 5 NFL 2026: Resultados, mejores partidos y posiciones actualizadas de AFC y NFC

Intensa Semana 5 en la NFL, que dejó grandes resultados y a dos equipos que mantienen el invicto. A continuación te dejamos el resumen de la jornada dominical

Por: Eduardo Cristobal Colin

Resumen Semana 5 NFL | Resultados y Posiciones Actualizadas
Resumen Semana 5 NFL | Resultados y Posiciones ActualizadasEspecial

La jornada dominical de la Semana 5  de la NFL dejó un panorama claro en varias divisiones: los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings mantienen su invicto; los New England Patriots explotaron ofensivamente y los Baltimore Ravens resolvieron en tiempo extra un partido dramático.

Resumen de la Semana 5 de NFL

El duelo entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks fue de los más intensos del día. Los 49ers (5-0) se impusieron 32-29 en Lumen Field y se consolidan como los líderes claros de la NFC Oeste.

El equipo de Kyle Shanahan respondió en los momentos clave y se llevó un triunfo de división que los deja con dos juegos de ventaja sobre el resto de la división.

En Lambeau Field, los Green Bay Packers dominaron de principio a fin a los Chicago Bears y se llevaron un contundente 31-7. Los Packers (3-2) aprovecharon la ocasión para tomar revancha en un clásico de la NFC Norte y recordaron su potencial ofensivo cuando el ataque aéreo funciona a pleno.

El Sunday Night Football entre Baltimore Ravens y Atlanta Falcons terminó 30-23 a favor de los Ravens tras tiempo extra. Con Lamar Jackson fuera, Tyler Huntley condujo el equipo a un touchdown y conversión de dos puntos en el último minuto de la regulación para forzar el alargue, y luego anotó en una carrera de una yarda en el tiempo extra. Los Ravens (4-1) resolvieron un partido trabado y mantienen el control de la AFC Norte.

Resultados de la jornada dominical de la Semana 5

  • Jacksonville Jaguars 19 - 17 Philadelphia Eagles (Londres)
  • Green Bay Packers 31 - 7 Chicago Bears
  • Houston Texans 26 - 3 Tennessee Titans
  • Cincinnati Bengals 31 - 24 Miami Dolphins
  • New England Patriots 45 - 17 Las Vegas Raiders
  • Minnesota Vikings 23 - 13 New Orleans Saints
  • New York Jets 17 - 12 Cleveland Browns
  • Pittsburgh Steelers 34 - 22 Indianapolis Colts
  • New York Giants 27 - 27 Washington Commanders (OT)
  • Denver Broncos 23 - 17 Los Angeles Chargers
  • Detroit Lions 45 - 21 Arizona Cardinals
  • San Francisco 49ers 32 - 29 Seattle Seahawks
  • Baltimore Ravens 30 - 23 Atlanta Falcons (OT)

Posiciones de ambas conferencias

Conferencia Americana (AFC)

AFC Este

  1. Buffalo Bills: 3-1
  2. New England Patriots: 3-2
  3. New York Jets: 2-3
  4. Miami Dolphins: 0-5

AFC Norte

  1. Baltimore Ravens: 4-1
  2. Cleveland Browns: 3-2
  3. Pittsburgh Steelers: 3-2
  4. Cincinnati Bengals: 3-2

AFC Sur

  1. Jacksonville Jaguars: 4-1
  2. Indianapolis Colts: 2-3
  3. Houston Texans: 1-4
  4. Tennessee Titans: 0-5

AFC Oeste

  1. Kansas City Chiefs: 4-0
  2. Denver Broncos: 3-2
  3. Las Vegas Raiders: 3-2
  4. Los Angeles Chargers: 0-5

Conferencia Nacional (NFC)

NFC Este

  1. New York Giants: 3-1-1
  2. Philadelphia Eagles: 2-3
  3. Dallas Cowboys: 2-3
  4. Washington Commanders: 1-3-1

NFC Norte

  1. Minnesota Vikings: 5-0
  2. Green Bay Packers: 3-2
  3. Detroit Lions: 3-2
  4. Chicago Bears: 3-2

NFC Sur

  1. Carolina Panthers: 2-2
  2. Atlanta Falcons: 2-3
  3. Tampa Bay Buccaneers: 1-4
  4. New Orleans Saints: 1-4

NFC Oeste

  1. San Francisco 49ers: 5-0
  2. Seattle Seahawks: 3-2
  3. Los Angeles Rams: 2-2
  4. Arizona Cardinals: 1-4

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