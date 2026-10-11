Resumen Semana 5 NFL 2026: Resultados, mejores partidos y posiciones actualizadas de AFC y NFC
Intensa Semana 5 en la NFL, que dejó grandes resultados y a dos equipos que mantienen el invicto. A continuación te dejamos el resumen de la jornada dominical
La jornada dominical de la Semana 5 de la NFL dejó un panorama claro en varias divisiones: los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings mantienen su invicto; los New England Patriots explotaron ofensivamente y los Baltimore Ravens resolvieron en tiempo extra un partido dramático.
Resumen de la Semana 5 de NFL
El duelo entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks fue de los más intensos del día. Los 49ers (5-0) se impusieron 32-29 en Lumen Field y se consolidan como los líderes claros de la NFC Oeste.
El equipo de Kyle Shanahan respondió en los momentos clave y se llevó un triunfo de división que los deja con dos juegos de ventaja sobre el resto de la división.
En Lambeau Field, los Green Bay Packers dominaron de principio a fin a los Chicago Bears y se llevaron un contundente 31-7. Los Packers (3-2) aprovecharon la ocasión para tomar revancha en un clásico de la NFC Norte y recordaron su potencial ofensivo cuando el ataque aéreo funciona a pleno.
El Sunday Night Football entre Baltimore Ravens y Atlanta Falcons terminó 30-23 a favor de los Ravens tras tiempo extra. Con Lamar Jackson fuera, Tyler Huntley condujo el equipo a un touchdown y conversión de dos puntos en el último minuto de la regulación para forzar el alargue, y luego anotó en una carrera de una yarda en el tiempo extra. Los Ravens (4-1) resolvieron un partido trabado y mantienen el control de la AFC Norte.
Resultados de la jornada dominical de la Semana 5
- Jacksonville Jaguars 19 - 17 Philadelphia Eagles (Londres)
- Green Bay Packers 31 - 7 Chicago Bears
- Houston Texans 26 - 3 Tennessee Titans
- Cincinnati Bengals 31 - 24 Miami Dolphins
- New England Patriots 45 - 17 Las Vegas Raiders
- Minnesota Vikings 23 - 13 New Orleans Saints
- New York Jets 17 - 12 Cleveland Browns
- Pittsburgh Steelers 34 - 22 Indianapolis Colts
- New York Giants 27 - 27 Washington Commanders (OT)
- Denver Broncos 23 - 17 Los Angeles Chargers
- Detroit Lions 45 - 21 Arizona Cardinals
- San Francisco 49ers 32 - 29 Seattle Seahawks
- Baltimore Ravens 30 - 23 Atlanta Falcons (OT)
Posiciones de ambas conferencias
Conferencia Americana (AFC)
AFC Este
- Buffalo Bills: 3-1
- New England Patriots: 3-2
- New York Jets: 2-3
- Miami Dolphins: 0-5
AFC Norte
- Baltimore Ravens: 4-1
- Cleveland Browns: 3-2
- Pittsburgh Steelers: 3-2
- Cincinnati Bengals: 3-2
AFC Sur
- Jacksonville Jaguars: 4-1
- Indianapolis Colts: 2-3
- Houston Texans: 1-4
- Tennessee Titans: 0-5
AFC Oeste
- Kansas City Chiefs: 4-0
- Denver Broncos: 3-2
- Las Vegas Raiders: 3-2
- Los Angeles Chargers: 0-5
Conferencia Nacional (NFC)
NFC Este
- New York Giants: 3-1-1
- Philadelphia Eagles: 2-3
- Dallas Cowboys: 2-3
- Washington Commanders: 1-3-1
NFC Norte
- Minnesota Vikings: 5-0
- Green Bay Packers: 3-2
- Detroit Lions: 3-2
- Chicago Bears: 3-2
NFC Sur
- Carolina Panthers: 2-2
- Atlanta Falcons: 2-3
- Tampa Bay Buccaneers: 1-4
- New Orleans Saints: 1-4
NFC Oeste
- San Francisco 49ers: 5-0
- Seattle Seahawks: 3-2
- Los Angeles Rams: 2-2
- Arizona Cardinals: 1-4