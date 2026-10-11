Resumen Semana 5 NFL 2026: Resultados, mejores partidos y posiciones actualizadas de AFC y NFC

La jornada dominical de la Semana 5 de la NFL dejó un panorama claro en varias divisiones: los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings mantienen su invicto; los New England Patriots explotaron ofensivamente y los Baltimore Ravens resolvieron en tiempo extra un partido dramático.

Resumen de la Semana 5 de NFL

El duelo entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks fue de los más intensos del día. Los 49ers (5-0) se impusieron 32-29 en Lumen Field y se consolidan como los líderes claros de la NFC Oeste.

El equipo de Kyle Shanahan respondió en los momentos clave y se llevó un triunfo de división que los deja con dos juegos de ventaja sobre el resto de la división.

En Lambeau Field, los Green Bay Packers dominaron de principio a fin a los Chicago Bears y se llevaron un contundente 31-7. Los Packers (3-2) aprovecharon la ocasión para tomar revancha en un clásico de la NFC Norte y recordaron su potencial ofensivo cuando el ataque aéreo funciona a pleno.

El Sunday Night Football entre Baltimore Ravens y Atlanta Falcons terminó 30-23 a favor de los Ravens tras tiempo extra. Con Lamar Jackson fuera, Tyler Huntley condujo el equipo a un touchdown y conversión de dos puntos en el último minuto de la regulación para forzar el alargue, y luego anotó en una carrera de una yarda en el tiempo extra. Los Ravens (4-1) resolvieron un partido trabado y mantienen el control de la AFC Norte.

Resultados de la jornada dominical de la Semana 5

Jacksonville Jaguars 19 - 17 Philadelphia Eagles (Londres)

Jacksonville Jaguars 19 - 17 Philadelphia Eagles (Londres) Green Bay Packers 31 - 7 Chicago Bears

Houston Texans 26 - 3 Tennessee Titans

Cincinnati Bengals 31 - 24 Miami Dolphins

New England Patriots 45 - 17 Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings 23 - 13 New Orleans Saints

New York Jets 17 - 12 Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers 34 - 22 Indianapolis Colts

New York Giants 27 - 27 Washington Commanders (OT)

Denver Broncos 23 - 17 Los Angeles Chargers

Detroit Lions 45 - 21 Arizona Cardinals

San Francisco 49ers 32 - 29 Seattle Seahawks

Baltimore Ravens 30 - 23 Atlanta Falcons (OT)

Posiciones de ambas conferencias

Conferencia Americana (AFC)

AFC Este

Buffalo Bills: 3-1 New England Patriots: 3-2 New York Jets: 2-3 Miami Dolphins: 0-5

AFC Norte

Baltimore Ravens: 4-1 Cleveland Browns: 3-2 Pittsburgh Steelers: 3-2 Cincinnati Bengals: 3-2

AFC Sur

Jacksonville Jaguars: 4-1 Indianapolis Colts: 2-3 Houston Texans: 1-4 Tennessee Titans: 0-5

AFC Oeste

Kansas City Chiefs: 4-0 Denver Broncos: 3-2 Las Vegas Raiders: 3-2 Los Angeles Chargers: 0-5

Conferencia Nacional (NFC)

NFC Este

New York Giants: 3-1-1 Philadelphia Eagles: 2-3 Dallas Cowboys: 2-3 Washington Commanders: 1-3-1

NFC Norte

Minnesota Vikings: 5-0 Green Bay Packers: 3-2 Detroit Lions: 3-2 Chicago Bears: 3-2

NFC Sur

Carolina Panthers: 2-2 Atlanta Falcons: 2-3 Tampa Bay Buccaneers: 1-4 New Orleans Saints: 1-4

NFC Oeste