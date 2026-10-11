Esteban Solari se siente respaldado por directiva y jugadores de Pumas tras empate ante Cruz Azul

Pumas se ha tambaleado durante este Apertura 2026. Incluso, ganar como local se les ha complicado en este semestre. Sin embargo, Esteban Solari señaló que tras este empate ante Cruz Azul se siente respaldado por los jugadores y por la directiva.

De igual manera, dijo que poco a poco su equipo empieza a plasmar la idea que él quiere dentro del terreno de juego.

El duelo ante Cruz Azul tuvo dos panoramas dentro del mismo. Los primeros 30 minutos, Pumas dominó ampliamente al rival. Sin embargo, el partido cambió radicalmente luego de la expulsión de César Huerta; a partir de ese momento, Cruz Azul superó con contundencia a Universidad Nacional y rescató una desventaja de dos goles.

Ante esto, Esteban Solari señaló que, luego de lo mostrado en la primera media hora, se siente respaldado por los mismos jugadores. De igual manera, dijo que poco a poco sus futbolistas comienzan a entender la idea de juego que quiere plasmar, lo cual se empieza a reflejar en el terreno de juego.

“Me siento respaldado. Hoy los jugadores en la cancha demostraron más que eso, que me respaldan y lo más importante es que ellos creen en lo que estamos construyendo. A pesar de jugar con uno menos, el equipo siempre buscó sacar el partido. Mientras estuvimos once contra once fuimos el equipo que queremos ser ante un gran rival y tras la expulsión se hizo largo el partido. Al final cedimos demasiado campo y terminó en empate para Cruz Azul”, comentó.

Incluso, en los primeros dos goles de Juninho y ‘Chino’ Huerta, se vio a Esteban Solari festejar con los jugadores, algo no tan usual en él. Ante esto, el argentino dijo que fue debido a la alegría de jugar de esa manera ante un rival de jerarquía como Cruz Azul. Sin embargo, sí dejó en claro que hay cosas por mejorar, pues por momentos se le ve con ansiedad a su equipo.

“Festejé los goles porque me da mucha alegría porque las cosas se dan después del trabajo que se hace. El equipo va entendiendo la idea que tenemos y se va viendo en la cancha. Plasmarlo ante un equipo como Cruz Azul, esa fue la satisfacción. Debe ser una idea que nos lleve a conquistar el título; hay una ansiedad, hay puntos que no conseguimos y a mí como entrenador eso me llena de frustración. Me duele muchísimo que los hinchas no se vayan con los tres puntos”, agregó.

El partido anterior ante San Luis, el partido se complicó para Pumas por un penalti en contra. En este duelo ante Cruz Azul, la expulsión de ‘Chino’ cambió la inercia de juego. Esta tónica se ha mantenido a lo de estas 11 Jornadas. Ante esto, Solari dijo que deben corregir detalles puntuales que han comprometido múltiples resultados.

“Venimos trabajando muy bien, la idea de juego se vio por momentos, pero hay que hacer una autocrítica porque cada partido tenemos algún penal, alguna roja, errores nuestros que nos comprometen en el partido. Hoy ‘Chino’ estaba haciendo un partido excelente, gol, asistencia y en un ratito dos amarillas y nos afectó, no solamente que nos faltó un jugadores, sino que nos faltó él. Tenemos que dejar de cometer errores que nos están costando, que nos llevan a sufrir los partidos, todos, incluyéndome”, sentenció.