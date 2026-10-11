En llameante medio juego el blúnder de Wesley So se le escapa a Shankland 0-1

El ajedrez rebasa las fuerzas y la inteligencia del ser humano. Nadie es capaz de domeñarlo ni con el conocimiento acumulado en los dos últimos siglos ni la con profundidad de cálculo de las mentes más brillantes. Dos exmonarcas nacionales Wesley So y Sam Shankland, escenifican un dinámico y medio juego en feroz lucha. So toma ventaja decisiva en lo material y en el juego posicional; mueve un caballo y de súbito queda perdida. Shankland hostiga la dama blanca con un lance enérgico pero omite una combinación destructora con la captura de un peón central mediante una 38. … Txe5!. Uno y otro expresan en su hermoso combate la falibilidad humana, durante la R-1 del Nacional de EUA. So y Awonder son líderes tras la R-2 con el favorito, Caruana a ½ punto de distancia.

Blancas: Wesley So, 2,770.

Negras: Sam Shankland, 2,646.

Giuoco Piano, C54.

R–1, CN de EU, Saint Louis, 09–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 d6 6.c3 a5 7.Te1 Aa7 8.a4 0–0 9.h3 Ae6 10.Axe6 fxe6 11.Ae3 Axe3 12.Txe3 d5 13.Cbd2 d4 14.Te1 dxc3 15.bxc3 Dxd3 16.Db3 Tab8.[16...Dd7 17.Cc4 Tab8 18.Ccxe5 Cxe5 19.Cxe5 Dd6 20.Db5 c5 21.f4 Dc7 22.Tad1+-] 17.Dxe6+ Rh8 18.Db3 Ch5 [18...Tfe8 19.Tad1 Dd7 20.Cc4 De6+=] 19.Te3 Dd7+= 20.Cc4 Cf4? [20...Tfe8 21.Td1 De6±] 21.Ccxe5 Cxe5 22.Cxe5 De7 23.Cf3+- So, con ventaja material. La mayoría en flanco rey compensa sobradamente los peones desarticulados en flanco dama; e4 es un peón criminal. 23...Tf6 24.Rh2 Tbf8 25.e5 Tb6 26.Dc2 Tg6? [26...Dc5 Jugar Ce6 como centinela bloquearía la Tb en la sexta fila. 27.Td1 Tg6+-] 27.Tg1 Cd5 28.Te4 Cf4 29.Te3 Cd5 30.Te4 Cf4 31.Cd4 So rechaza las tablas y ambos ganan tiempo. 31...Dh4 32.Te3 c5 33.Cf5+- Dg5 34.g4 Te6 En una posición de lo más compleja So no halla la jugada precisa. 35.Db3+- g6 36.h4 Dd8 37.Td1 Dc8 38.Cg3?? Un gravísimo error de So. Blúnder que no detectan las negras. 38...c4? [Ganaba con 38...Txe5 39.Txe5 Dxg4 40.Dxb7 (40.Rg1 Ch3+ 41.Rh2 Txf2+ 42.Rh1 Df3++) 40...Dxh4+ 41.Rg1 Ch3+ 42.Rf1 Txf2+ 43.Re1 Dxg3+- 44.Te8+ Tf8+ 45.Rd2 Txe8+-] 39.Db5 Cd3 40.f3 Dd8 41.g5 [41.Dxc4 Dxh4+ 42.Rg2 Cf4+ 43.Dxf4 (43.Rf2 Dh2+ 44.Re1 Dxg3+ 45.Rd2 Tb6–+) 43...Txf4–+] 41...Tf4 42.Te4 Txf3 43.Dxc4 Tc6 44.Dd4 Dxd4 45.cxd4 Cf4 46.Td2 Tcc3 47.d5 Cxd5 48.Txd5 Txg3 49.e6 Tge3 50.Tde5 Tc2+ 51.Rg1 Txe4 52.Txe4 Tc8 53.Td4 Te8 54.Td6 Rg8 55.Rf2 Rf8 56.Tb6 Re7 57.Re3 Tc8 58.Rd4 Tc1 59.Rd5 Td1+ 60.Rc5 Th1 61.Txb7+ Rxe6 62.Txh7 Tb1 63.Tg7 Rf5 64.Ta7 Rg4 65.Txa5 Rxh4 66.Tb5 Ta1 67.Rb4 Tb1+ 68.Ra5 Ta1 69.Tc5 Tb1 70.Ra6 Rg4 71.a5 Rf4 72.Tb5 Te1 73.Tc5 Tb1 74.Td5 Tb2 75.Tb5 Te2 76.Rb6 Te6+ 77.Rc7 Rg4 78.Tc5 Rf4 79.Rb7 Te7+ 80.Rb6 1–0

Clasificación del CN de Rusia a la R-9.

1) Andrey Esipenko, 6 ½ (+4, =5, -0); 2) Evgeny Nájer, 5 (+2,=6,-1); 3) David Paravyan 5 (+1, =8, -0); 4) Aleksey Grebnev 4 ½; 5) Arseniy Nestérov 4 ½; 6) Aleksey Gogánov 4 ½; 7) Pável Ponkrátov 4 ½; 8) Dmitry Kokárev 4 ½; 9) Sawa Vetokhin 4; 10) Iván Pópov 4; 11) Ernesto Inarkiev 3 ½; 12) Vadim Zvyagintsev 1 ½.

Blancas Sawa Vetokhin, 2.555.

Negras: Vadim Zvyagintsev, 2,522.

Siciliana, B90.

R-9, 79 CN de Rusia, Róstov del Don, 10–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 Cc6 7.f3 e5 8.Cb3 Ae6 9.De2 Acaso mejor Cd5 conforme a las líneas conocidas, pues la Dama obstruye el desarrollo del alfil. Vethokin sale de líneas conocidas. 9...Ce7 10.Td1 Dc7 11.Ag5 Mejor Df2, lo que impediría la centralización de la torre y que las negras tomen la iniciativa. 11...Td8 12.Df2 d5=/+ 13.Ad3 [13.exd5 Cfxd5 14.Cxd5 Txd5 15.Ae3 Txd1+ 16.Rxd1 Cd50/+] 13...d4 14.Ce2 Cg6 15.h4 Ab4+ 16.Cd2 h5-/+ 17.0–0 Ae7 18.Cg3 Cf4 Lance estratégico que permite a las negras conservar la pareja. 19.Axf4 exf4 20.Ce2-/+De5?! [20...Ad6 21.Cxd4 Axa2 22.b3 0–0 23.Ta1 b5 24.Txa2 Ac5 25.c3 b4–+] 21.Cc4 Dc7 22.e5 Axc4 23.exf6 Axf6 24.Axc4 Dxc4 25.Cxf4 Dxa2 Las negras logran mayoría en el flanco alejado del rey; si alguien puede crear un peón libre son éstas. 26.Tde1+?–+ Rf8 27.Cd3 Dd5–+ 28.Te4 g6 29.Cf4 Dc6? 30.g4 d3! Con la idea de desarticular los peones y hacerlos vulnerables. 31.cxd3 Rg8= 32.Ce2? Axb2 [32...Txd3 33.Cf4 Td7 34.gxh5? Dxe4 35.fxe4 Ad4–+] 33.d4 Dc2= Si el caballo mueve DxTe4 seguido de Axd4, resuelve la partida. 34.De3 a5 35.Te7? [35.f4 Dc6 36.f5] 35...a4 36.Txb7 a3–+ 37.Ta7 Dc4 38.Tb7 Dd5 39.De4 hxg4 40.Dxd5 Txd5 41.fxg4 Txh4 42.Rg2 Txg4+ 43.Rh3 f5 0–1.