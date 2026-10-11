Premio Nobel 2026

Cuando hago una revisión de lo que está ocurriendo en el país, cuando siento que cada día vamos hacia atrás, que en ninguno de los asuntos del país hay visos de mejoría, que las autoridades se niegan a aceptar la miserable situación en la que nos encontramos, me siento triste y quiero apartarme de este tema y comentar otro muy distinto.

El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables para la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Se instituyó en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel y comenzó a entregarse en 1901 en las categorías de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz.

Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Fue químico, ingeniero e inventor, fue una figura conocida por hacer uso de la nitroglicerina como precursora de muchos otros explosivos militares sin humo, acabaría amasando una fortuna durante su vida gracias a sus 355 inventos, entre los que se encuentra la dinamita, el más famoso. Sin embargo, también tuvo sentimiento de culpabilidad por el mal que sus invenciones pudieran haber ocasionado a la humanidad.

Nobel escribió varios testamentos en vida; el último, poco más de un año antes de morir, especificaba que su fortuna debería emplearse en crear una serie de premios para quienes llevasen a cabo “el mayor beneficio a la humanidad” en los campos de la física, la química, la fisiología o medicina, la literatura y la paz; así nació el Premio Nobel.

Se entrega en forma anual. Cada persona o institución laureada recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero. Esta última, determinada por la Fundación Nobel, en 2026 recibirán 12 millones de coronas suecas (SEK) por categoría, lo que equivale a 21.5 millones de pesos.

El premio no puede otorgarse en forma póstuma, a menos que el ganador haya sido nombrado antes de su defunción. Si el premio es compartido, la cuantía de dinero se dividirá entre los ganadores, que no podrán ser más de tres personas. Este año se han otorgado cuatro premios Nobel y en las semanas siguientes se conocerán los demás.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, de la Universidad de Stanford y el Instituto Médico Howard Hughes, en EU; a Peter Hegemann, de la Universidad Humboldt de Berlín, y a Georg Nagel, de la Universidad de Würzburg, ambos de Alemania; por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

Karl Deisseroth convirtió ese hallazgo en una herramienta para la neurociencia. Introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de rata y, al iluminarlas con luz azul, logró disparar una señal nerviosa. Hoy la optogenética se utiliza en laboratorios de todo el mundo para trazar mapas del cerebro con una precisión antes impensable. En la medicina clínica, diversos grupos de investigación la están probando en intentos por devolver la vista a personas con discapacidad visual.

Francis Halzen recibió el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Su trabajo permitió abrir una nueva ventana para estudiar el universo mediante partículas conocidas como “fantasmales”.

Henri B. Kagan, químico francés y profesor emérito de la Universidad París-Saclay, reconocido mundialmente como pionero en la catálisis asimétrica, ganó el Premio Nobel de Química en 2026, junto con el químico japonés Kenso Soai, por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Y la escritora Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026. La poeta canadiense ha sido galardonada por “su obra audaz e inventiva” que “ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. “Están todos locos, es una locura”, dijo sorprendida la autora al saberse ganadora.

Es gratificante reconocer que en el mundo no todo es caos y violencia, sino que siempre habrá quienes hacen honor a la humanidad con su trabajo, dedicación y descubrimientos.