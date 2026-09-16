Messi tiene de cliente al Cruz Azul: así han sido sus goles contra La Máquina

Una misma acción puede tener múltiples lecturas. Cuando se trata de Leo Messi enfrentando al Cruz Azul, sin embargo, hay un patrón. El estelar argentino suele marcarle a La Máquina y repitió la dosis en la Campeones Cup.

Messi marcó de cabeza, incluso ganándole en la jugada a Willer Ditta, un recio defensa central que le gana en altura al menos por 15 centímetros.

A pesar de que había tenido poco contacto con el balón, se notaba frío en el campo. Messi supo leer la jugada correcta y se metió al área chica para ganar el remate y, con eso, dar la ventaja al Inter Miami.

¿Cómo fue el gol de Messi a Cruz Azul la primera vez?

Pero no es la primera vez. A Messi le gusta anotarle al Cruz Azul y suele mandar mensajes que no son en nada benevolentes con los cementeros.

Lionel Messi es abrazado por Luis Suárez. Mexsport

El primer gol que hizo en su nueva vida en el Continente Americano, cuando recién llegó a Miami, fue al Cruz Azul.

Fue aquel 21 de julio de 2023, en su debut con el Inter Miami CF durante la Leagues Cup, cuando Messi ingresó al minuto 54 y, prácticamente en la última jugada del partido, marcó de tiro libre al minuto 94 para darle al Inter Miami la victoria 2-1.

Gol de tiro libre

En aquella ocasión, la euforia fue desbordada, con David Beckham, directivo y copropietario del club, emocionado en el palco y la familia de Messi enloquecida, lo mismo que la afición, que comenzó a frotarse las manos de lo que verían con el argentino a partir de ese momento.

A pase de Lionel Messi, Casemiro encontró el primer gol del Inter Miami. REUTERS

Con los años, Messi les dejó el legado del primer título en el club, al ganar la Leagues Cup; después obtuvieron las Supporters' Shield y la Copa de la MLS.

Aunque ha estado en las cuatro ediciones de la Leagues Cup ante equipos mexicanos, es al Cruz Azul y al San Luis a los que les ha anotado dos veces. El resto ha sido un gol al Atlante, León y América.