María José: tres embarazos perdidos y un novio que resultó ser gay

Este sábado a las ocho de la noche tengo una entrevista que, créanme, vale muchísimo la pena. En El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura estará conmigo María José, La Josa, una mujer a la que conocemos por su enorme voz, por su personalidad, por su fuerza en el escenario y, por supuesto, por haber formado parte de Kabah.

Pero detrás de la artista que llena escenarios y que ha construido una carrera solista exitosa, existe una mujer con una historia personal de esas que sorprenden. Y mucho.

¿Ustedes sabían que María José perdió tres embarazos? Imaginen lo que significa para una mujer enfrentar una pérdida de esa naturaleza. Es uno de los temas más personales y dolorosos que aborda durante nuestra conversación.

Porque precisamente de eso se trata El Minuto que Cambió Mi Destino: de ir más allá del personaje, de la canción de moda, de los reflectores, del maquillaje y de los aplausos para conocer al ser humano.

UN NOVIO QUE RESULTÓ SER GAY

Pero hay más. ¿Sabían ustedes que María José tuvo un novio y durante la relación descubrió que él era gay? Ella misma cuenta cómo ocurrió, qué sintió cuando se enteró y de qué manera enfrentó una situación que, evidentemente, no esperaba vivir.

Y lo platica sin poses. Sin dramas fabricados. María José habla como es: directa, divertida, franca y con una enorme capacidad para hablar incluso de algunos episodios complicados de su propia historia.

También hablaremos de sus amores. ¿De quién fue novia María José? ¿Quiénes fueron esos hombres que ocuparon un lugar importante en su vida? ¿Quiénes son realmente sus grandes amigos dentro del medio artístico?

Porque una cosa son los compañeros de trabajo, otra los conocidos de alfombra roja y otra, muy distinta, los amigos que están cuando las cámaras se apagan.

LA MÁS EXITOSA DE KABAH

Y hay algo que también debe decirse: María José es una de las integrantes surgidas de Kabah que mayor éxito ha conseguido como solista. Ha logrado crear una identidad propia. No vive exclusivamente de la nostalgia.

No necesita presentarse eternamente como “la exintegrante de Kabah”, porque desde hace muchos años el nombre María José tiene peso propio. La Josa tiene canciones, público, conciertos, personalidad y una carrera que se ha sostenido a través de los años, algo que en esta industria no es nada sencillo. Así que la invitación está hecha: este sábado, ocho de la noche, por Imagen Televisión, María José en El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura. Les aseguro que descubrirán historias de ella que probablemente nunca habían escuchado.

¿QUÉ LE PASA A ALEKS SYNTEK?

Y pasando a otro tema, de verdad no entiendo lo que está haciendo Aleks Syntek. El 15 de septiembre se presentó en la alcaldía Benito Juárez y lo que debía ser una noche de música, celebración y encuentro con el público terminó convirtiéndose, por momentos, en un intercambio nada agradable entre el cantante y parte de los asistentes.

Y eso es lo que no comprendo. Aleks Syntek es un músico talentoso. Es compositor, productor. Tiene éxitos suficientes para sostener un espectáculo durante horas. Entonces, ¿para qué engancharse?

Desde hace tiempo Syntek ha expresado su desacuerdo con determinada música y con algunos exponentes del género urbano. Está en todo su derecho de tener gustos musicales y de decir qué le gusta y qué no. Faltaba más, pero una cosa es defender tus gustos musicales y otra muy distinta convertir el escenario en un ring.

LE PIDIERON CANCIONES QUE NO ERAN SUYAS

Durante la presentación comenzaron a pedirle canciones que ni siquiera pertenecen a su repertorio. ¿Era una provocación? Seguramente. Pero ¿saben cuál es la mejor respuesta para una provocación cuando tienes años de escenario? No caer. Te ríes. Haces un comentario inteligente. Tocas uno de tus éxitos. Y sigues adelante. Sin embargo, aquello fue subiendo de tono hasta llegar a un momento francamente innecesario, cuando Syntek terminó pidiendo que le mentaran la madre. A ver. ¿Para qué? El artista tiene el micrófono.Y quien tiene el micrófono también tiene la responsabilidad de saber usarlo.

EL ESCENARIO NO ES UN RING

Aquí sí voy a ser muy claro. Un artista puede tener un mal día. Puede enojarse, sentirse provocado, pero el escenario no es un ring y el público no es tu enemigo. Si te piden Bad Bunny, Karol G y Maluma o cualquier canción que no sea tuya, te ríes y sigues adelante, porque tú eres el profesional. Tú llevas décadas en esto.

SYNTEK SE ESTÁ DISPARANDO EN EL PIE

Aleks Syntek tiene canciones, prestigio, trayectoria y talento. No necesita demostrarle absolutamente nada a nadie. Sus canciones deberían hablar por él. Pero cada vez que entra en estas confrontaciones termina tapando con un escándalo innecesario todo lo que ha construido durante años. Y eso sí me parece una terrible equivocación.

Porque mientras Bad Bunny, Karol G y Maluma siguen con su carrera, Syntek termina ocupando titulares porque se peleó con alguien, respondió una provocación o dijo algo que terminó causando más polémica que su propia presentación. Aleks se está disparando en el pie. Tiene demasiado talento para desperdiciarlo de esta manera. Si alguien te provoca desde abajo del escenario, demuéstrale quién eres arriba del escenario. Canta. Toca. Haz música. Y punto.

Un artista grande no necesita pedir que le mienten la madre para demostrar carácter. Lo demuestra con canciones. Y si después de tantos años de carrera todavía no entiende que el público puede ser difícil, irreverente, incómodo y hasta provocador, entonces alguien cercano debería recordarle una regla elemental del espectáculo: jamás te pelees con la gente que fue a verte.