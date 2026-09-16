Inter de Miami vs. Cruz Azul EN VIVO CON IMAGEN: Sigue el partido de la Campeones Cup

PRIMER TIEMPO

39' Chiquete busca el centro, pero la bola termina en tiro de esquina.

37' El partido se mantiene en medio campo y es Cruz Azul quien toma la iniciativa.

35' Agustín Palavecino dispara a puerta, pero Dayne St. Clair está muy bien posicionado.

31' Así fue el gol de Lionel Messi a Cruz Azul. Sigue el partido en vivo a través de Imagen Televisión.

30' Es el segundo gol que Lionel Messi le marca al Cruz Azul. El primero fue en Leagues Cup.

28' Ahora es Cruz Azul quien busca abrir la defensa de Inter Miami, pero no lo logra.

24' Luis Suárez manda centro a segundo palo desde el sector derecho. Lionel Messi le gana la bola a Willer Ditta para poner la Inter Miami en ventaja.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Lionel Messi marca el primer gol del Inter Miami de cabeza.

22' Luis Suárez cae dentro del área, pero el central dice que no hay falta.

20' El medio campo del Inter Miami busca proyectar el ataque con Lionel Messi, pero la defensa de Cruz Azul le pone marca personal.

19' El Cruz Azul no tiene prisa y espera la bola en propio campo.

17' La transición de ataque a defensa del Cruz Azul es adecuada y no prospera el peligro del Inter Miami.

15' Lionel Messi construye un buen ataque del Inter Miami, pero Cruz Azul aleja el peligro.

13' Ahora es la Máquina quien controla el esférico en el propio campo de Inter de Miami.

10' El Cruz Azul mantiene su presión alta sobre el Inter Miami.

8' Inter Miami le da calma al partido en su propio campo con pases cortos. Cruz Azul busca la presión alta.

5' El Cruz Azul tiene la primera jugada de peligro. La pelota se va a mover desde el tiro de esquina.

1' Ya se juegan los priemeros 45 minutos de la Campeones Cup 2026 entre Inter Miami y Cruz Azul. Sigue el partido en vivo a través de Imagen Televisión.

PREVIA Suenan los himnos nacionales de México y Estados Unidos en el NU Stadium.

- Vive el partido en vivo con la señal de Imagen Televisión.

PREVIA Esta es la alineación que presenta el Inter de Miami.