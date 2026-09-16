Messi vuelve a marcarle a Cruz Azul para conquistar la Campeones Cup con el Inter Miami

Hay noches en las que Lionel Messi no necesita hacer demasiado para recordar quién es. Basta una aparición, una pincelada, un movimiento distinto al resto. El argentino volvió a escribir su nombre en la historia del Inter Miami al vencer 2-0 a Cruz Azul y levantar la Campeones Cup 2026 a través de la señal de Imagen Televisión.

En 2023, Messi comenzó su aventura con el club de Florida precisamente ante La Máquina. Aquella noche apareció con una pincelada de tiro libre en el último suspiro para estrenarse como goleador del Inter Miami. Tres años después, volvió a encontrarse con Cruz Azul y volvió a marcarle, aunque esta vez para levantar un trofeo, el número 48 en su carrera.

Los papeles se intercambiaron. Luis Suárez, acostumbrado a ser el hombre de área, se abrió hacia la derecha y puso un centro venenoso. Lionel Messi, como si fuera un delantero, apareció en el lugar exacto para conectar de cabeza y abrir el partido. No fue solamente el 1-0: fue el gol número 100 de Messi con el Inter Miami.

Cruz Azul ya conocía esa versión del argentino, pero detenerla siempre parece una tarea pendiente. Con ese tanto, el rosarino suma cuatro víctimas mexicanas: Atlante, León, Atlético de San Luis y Cruz Azul.

Mientras Messi encontraba espacios, Suárez hacía su propio partido. El uruguayo se enfrascó en una batalla con Amaury García, utilizando ese colmillo que lo caracteriza, buscando cada contacto y tratando de llevar el partido al terreno donde más cómodo se siente.

Pero la noche todavía tenía otra aparición de Messi. En la segunda mitad tomó el balón en tres cuartos de cancha y comenzó a avanzar, quitándose rivales de encima con esa naturalidad que parece desafiar al paso del tiempo. A sus 39 años, seguía siendo el jugador capaz de cambiar la historia con una sola conducción.

Mientras que Cruz Azul, fue muy distinto al que había enfrentado al América días atrás. El desgaste, la planificación y, sobre todo, las dificultades para viajar a Estados Unidos dejaron poco margen para preparar la final. La Máquina compitió, pero no encontró aquella versión intensa que había mostrado en el Clásico Joven.

Cuando el partido pedía el último golpe, el astro argentino volvió a aparecer. Esta vez no fue para rematar, sino para poner el balón desde un tiro de esquina y encontrar a Casemiro, quien sentenció el 2-0 y el título para Inter Miami.

Messi llegó a Miami para cambiar la historia del club. Con él llegó la primera Leagues Cup; después vinieron la Supporters’ Shield y la Copa de la MLS. Ahora suma la Campeones Cup y alcanza 48 títulos en su carrera, de acuerdo a su página oficial.

El tiempo empieza a apretar, pero Messi todavía encuentra la manera de aparecer cuando una copa está en juego. Mientras su carrera se acerca al desenlace, el argentino sigue dejando noches inolvidables en los aficionados.