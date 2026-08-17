Joao Cancelo a su llegada a Barcelona: "Estoy donde quiero estar"

Después de dos cesiones y de un largo proceso de negociaciones para desvincularse del Al Hilal, Joao Cancelo ha cerrado por fin el acuerdo que le convierte en jugador del FC Barcelona a partir de esta temporada.

El lateral portugués llega como agente libre, con el que le quedaba un año de vínculo, y firmará por tres temporadas, hasta junio de 2029.

João Cancelo está listo para regresar al Barcelona por tercera ocasión. Esta vez llegará como jugador en propiedad después de rescindir su contrato con Al Hilal. Mexsport

Cancelo dijo estar feliz por fichar por el Barcelona

El internacional luso aterrizó este lunes en el aeropuerto de El Prat con la carta de libertad bajo el brazo.

Su firme voluntad de regresar al club azulgrana, unida a la falta de minutos en Arabia Saudí y al exceso de extranjeros en la plantilla del Al Hilal, facilitó una operación a coste cero para el Barça, que no tendrá que desembolsar los 10 millones que inicialmente se pedían por su traspaso.

Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar”, afirmó.

Cancelo fue especialmente contundente al explicar la conversación que mantuvo con el director deportivo del club.

A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario, pero era fichar por el Barça, o nada”, confesó.

El lateral subrayó que el esfuerzo económico merecía la pena porque se trata del club con el que más se identifica.

Es un club muy especial, estoy aquí para ayudar y espero ganar muchos títulos. Estamos haciendo un equipazo”, añadió.

Cancelo llegó libre tras hacer “un gran esfuerzo” por desbloquear su situación y ya se siente en casa, dispuesto a aportar desde el primer día en el proyecto de Hansi Flick.

Sin presentación oficial y de vuelta a los entrenamientos

Al tratarse de un futbolista que ya formó parte de la plantilla la temporada pasada y que es sobradamente conocido por la afición, el club no tiene prevista una presentación individual como la que suelen tener los fichajes nuevos.

Cancelo se reincorporará directamente a la dinámica del grupo y estará a disposición de Hansi Flick para los próximos entrenamientos.

Su regreso coincide con los últimos preparativos antes del inicio de la temporada y de la disputa del Trofeo Joan Gamper.