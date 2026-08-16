¿La tercera es la vencida? João Cancelo vuelve al Barcelona

João Cancelo volverá a ponerse la camiseta del Barcelona. El lateral portugués acordó rescindir su contrato con Al Hilal y está listo para regresar al equipo catalán, con el que vivirá una tercera etapa después de dos experiencias a préstamo.

La diferencia esta vez es importante: Cancelo llegará como jugador en propiedad del Barça, luego de que su deseo de permanecer en el club se hiciera todavía más evidente tras su paso por el equipo durante la segunda mitad de la temporada pasada.

Una historia que tendrá tercer capítulo

Cancelo ya conoce perfectamente lo que significa jugar en el Barcelona. Su primera etapa llegó en la temporada 2023-24, cuando se incorporó cedido después de su paso por el Manchester City.

Tras marcharse al futbol de Arabia Saudita, el portugués tuvo una segunda oportunidad con el conjunto azulgrana al regresar nuevamente a préstamo durante la campaña pasada.

Y la experiencia terminó de convencerlo.

El lateral ayudó al Barcelona a conquistar LaLiga y dejó claro que quería continuar en el equipo de manera permanente. Ahora, después de acordar su salida anticipada de Al Hilal, tendrá la oportunidad de cumplir ese objetivo.

Esta vez sí será del Barça

La nueva incorporación tendrá una particularidad respecto a sus dos anteriores llegadas.

Cancelo será por primera vez jugador del Barcelona en propiedad, ya que sus dos etapas anteriores habían sido mediante cesiones. El portugués llegará como agente libre después de desvincularse del conjunto saudí.

Con ello, el futbolista de 32 años se convertirá en el cuarto fichaje del Barcelona para este verano, después de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.

Para Hansi Flick, además, la llegada de Cancelo podría no representar el último movimiento del mercado. Después del triunfo ante Basilea, el técnico alemán reconoció que todavía podría hacer falta alguna incorporación.

Un campeón de cinco ligas

El regreso de Cancelo también supone la vuelta de un futbolista que ya dejó huella en el futbol europeo.

El portugués se formó en las categorías inferiores del Benfica y posteriormente defendió las camisetas de Valencia, Inter de Milán y Juventus, antes de llegar al Manchester City en 2019.

A lo largo de su carrera ha conquistado campeonatos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia, Alemania y España. Con el título conseguido con el Barcelona la temporada pasada, se convirtió en el primer jugador de este siglo en ganar cuatro de las cinco grandes ligas europeas.

Ahora buscará darle continuidad a esa historia vestido nuevamente de azulgrana.

El Barcelona todavía quiere más

Cancelo no sería el último refuerzo del Barcelona en este mercado.

El conjunto catalán todavía trabaja en la posibilidad de incorporar al mediocampista Rodri, del Manchester City, y al delantero Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, además de contemplar otras opciones para el ataque y la defensa.