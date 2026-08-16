¡TODO LISTO! Rodri sería nuevo jugador del Barcelona, a la espera de confirmación oficial

El Futbol Club Barcelona jugó su penúltimo partido de pretemporada con una goleada 5-2 sobre el FC Basel de Suiza, pero el resultado del partido pasó a segundo plano por la información relacionada con Rodri Hernández.

El mediocampista español estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto blaugrana para la temporada 2026-2027, después de dos semanas de negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City.

La operación todavía está a la espera de la confirmación oficial y de completar los últimos pasos para que el futbolista pueda ser presentado como nuevo integrante del equipo dirigido por Hansi Flick.

Rodri dejaría al Manchester City. REUTERS

Rodri sería nuevo jugador del Barcelona

El periodista Fabrizio Romano informó que Rodri Hernández sería nuevo jugador del Futbol Club Barcelona. La negociación entre el equipo catalán y el Manchester City avanzó durante las últimas dos semanas hasta llegar a un principio de acuerdo.

Las conversaciones comenzaron con una primera propuesta cercana a los 45 millones de euros y fueron avanzando con nuevas ofertas. La operación habría alcanzado una cifra de entre 70 y 80 millones de euros, aunque el monto definitivo todavía no ha sido confirmado.

Gerard Romero, periodista español que sigue la actualidad del Barcelona, también señaló que ambos clubes alcanzaron un principio de acuerdo por el mediocampista.

De acuerdo con esta información, Barcelona y Manchester City se encuentran en el proceso de redactar los documentos correspondientes para completar el traspaso. Posteriormente deberán realizarse las evaluaciones médicas antes de que el club pueda hacer oficial la incorporación.

De concretarse, Rodri se convertiría en uno de los principales movimientos del Barcelona para la temporada que está por comenzar y llegaría después de haber sido nombrado el mejor jugador del último Mundial.

Rodri se suma a los movimientos del Barcelona

La llegada del mediocampista español no sería el único movimiento del Barcelona durante el mercado de fichajes. El equipo dirigido por Hansi Flick también ha incorporado jugadores para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Las altas confirmadas por el club son Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu. Además, el Barcelona también perfila la llegada de Joao Cancelo.

En el apartado de salidas, Ronald Araújo fue cedido al Liverpool y Marc-André ter Stegen salió a préstamo al Ajax. Ferran Torres, por su parte, fue vendido al Paris Saint Germain.

A estos movimientos se suma la situación de Marc Casadó y Roony Bardghji. Flick confirmó que ambos jugadores debían buscar una salida debido a que no entraban en sus planes para la siguiente temporada.

Sin embargo, la situación de Bardghji podría cambiar después de la lesión de rodilla que sufrió el futbolista.

Barcelona todavía tiene un partido de pretemporada

El conjunto blaugrana enfrentará al Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper, su tradicional partido de presentación antes del inicio de la campaña.

Después de ese encuentro, el Barcelona comenzará oficialmente la temporada 2026-2027 el domingo 23 de agosto frente al Elche.