Javier 'Chicharito' Hernández reaparece en el Estadio Ciudad de México en nueva faceta en el Mundial

Javier “Chicharito” Hernández reapareció en el Estadio Ciudad de México, esto unos meses después de que decidió poner en pausa su faceta como futbolista al finalizar el Apertura 2025, pero justo en el día del debut de la selección mexicana en el Mundial 2026 se encuentra en el inmueble tres veces mundialista.

Chicharito Hernández anunció su salida de Chivas unos días después de haber fallado el penal ante Cruz Azul en los cuartos de final del Clausura 2026. Luego de eso decidió emprender un tiempo de retiro en Estados Unidos, aunque siempre ha advertido que no ha puesto punto final a su carrera como futbolista, pero por ahora no ha anunciado planes para integrarse a un equipo, aunque han existido rumores de una posibilidad en la MLS en Estados Unidos.

Sin embargo, la cadena FOX Sports lo contrató para las transmisiones en Estados Unidos como uno de sus analistas. La empresa propiedad de FOX Corp cuenta con los derechos de toda la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el país vecino y ha reunido un grupo de expertos como Zlatan Ibrahimović.

Javier Hernández llegó temprano al Estadio Ciudad de México donde realizó diversos enlaces para la cadena americana rodeado de público mexicano que le mostró su afecto e, incluso, tomó un tiempo para convivir con ellos.

Hernández estará presente en los partidos de México pero también en otros encuentros para el idioma inglés únicamente, todo esto lo mantendrá activo hasta la gran final en Nueva Jersey, momento en que algunos esperan informe cuál será su futuro dentro del futbol o, como también se ha especulado, dejará las canchas para convertirse en directivo o dedicarse al mundo de la televisión.