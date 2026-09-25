Javier Aguirre: sus mejores momentos, frases y anécdotas en España

Javier “Vasco” Aguirre volverá a dirigir en LaLiga española después de comandar a la Selección Nacional de México durante la Copa del Mundo 2026. El entrenador también ha construido una parte importante de su carrera en España, donde además de sus resultados deportivos dejó distintas escenas recordadas por su particular sentido del humor.

A lo largo de sus etapas en el futbol español, Aguirre protagonizó momentos en conferencias de prensa, entrevistas y celebraciones. Sus respuestas sobre el tequila, las bebidas para festejar una victoria y hasta los insultos mexicanos se convirtieron en algunas de las anécdotas más comentadas de su trayectoria.

Javier Aguirre dejó divertidos momentos en España. Mexsport

Consejos de Javier Aguirre para tomar tequila

En una entrevista, el entrenador fue cuestionado sobre la posibilidad de celebrar con tequila. Aguirre respondió que tendría que consultarlo con su esposa y recordó que en su último cumpleaños había bebido de más, por lo que desde entonces mantenía cierta distancia con la bebida.

Después, compartió su particular recomendación para tomar tequila y diferenció la manera en que, desde su perspectiva, debía consumirse de la forma habitual de los llamados shots.

Un consejo, shots nunca. El tequila es despacito y el limón y sal es para turistas. El tequila es para nosotros, despacito. Tómenlo como coñac, como whisky, despacito y solo. Háganme caso.

Las celebraciones también dejaron otra frase característica durante su etapa en el futbol español. Después de conseguir una victoria con el Mallorca en la Copa del Rey, le preguntaron cómo festejaría el resultado y respondió con una combinación concreta.

Mítica frase: un whiskito y a dormir, hijo. Lagavulin, ocho años con dos hielos.

Del festejo en la cancha a las mentadas de madre

Cuando dirigía al Espanyol de Barcelona, Aguirre fue cuestionado por un gesto que realizó en el área técnica durante un partido. El mexicano explicó que se trataba de un “perfecto corte de manga” y aclaró que únicamente correspondía a una celebración, sin estar dirigido hacia alguna persona.

La conversación continuó cuando el periodista señaló que en España ese gesto era conocido como “butifarra” y preguntó si podía compararse con la expresión mexicana de “mentar la madre”. Aguirre respondió explicando, con su característico humor, cómo son las mentadas de madre en México.

El entrenador volvió a insistir en que se trataba solamente de un festejo y pidió no buscarle una interpretación adicional: “no le busquemos tres pies al gato”.

Otra de sus respuestas llamativas llegó durante una entrevista para El Chiringuito, cuando Josep Pedrerol le preguntó si prefería a Neymar o a Kylian Mbappé. Aguirre eligió al francés y justificó su decisión con una referencia a un partido que enfrentó a Japón y Brasil.

Mbappé. Porque me metió cuatro goles el cabrón de Neymar una vez. Japón cero, Brasil cuatro.

El momento con Anthony Gordon durante el Mundial

Uno de los episodios más virales de Aguirre ocurrió con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, en un partido contra Inglaterra. El técnico llamó a Anthony Gordon cuando el jugador se encontraba cerca de él y después le lanzó una frase en inglés.

“Gordon, Gordon. Fuck you, Gordon”, le dijo el entrenador, mientras ambos terminaron riéndose del momento. Ahora, el reencuentro entre ambos tendrá lugar en LaLiga, cuando el Valencia de Aguirre visite al Barcelona, equipo de Gordon.