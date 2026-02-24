De LaLiga a Estados Unidos: Griezmann se uniría a la lista de figuras que recalaron en la MLS

Antoine Griezmann afina detalles para convertirse en la próxima gran estrella de LaLiga de España en llegar a la MLS para cerrar su carrera futbolística. El francés del Atlético de Madrid ya tiene un acuerdo con el equipo de Orlando FC, pero lo que falta definir es cuándo hará la mudanza a Florida para rivalizar con el Inter de Miami de Lionel Messi.

El periodista Manuel Carreño, titular del programa radiofónico El Larguero, de la Cadena Ser, reveló que la dirigencia del Orlando FC ya desea que Griezmann se una esta temporada que recién comenzó el fin de semana pasado. Sin embargo, el atacante galo no puede romper tan fácil su vínculo con el Atlético de Madrid, cuando los rojiblancos ya están en los octavos de final de la Champions League y con la opción de llegar a la final de la Copa del Rey.

¿Qué estrellas han ido a la MLS que lucieron en España?

Lionel Messi tomó el estandarte de la más grande estrella que jugó en LaLiga y que terminó por recalar en la MLS, aunque su paso no fue directo, pues después de salir del FC Barcelona, jugó un par de temporadas en el PSG antes de ser convencido por David Beckham para ser el rostro más visible del Inter de Miami.

El astro argentino fue la llave que abrió la puerta para que el Inter de Miami se llevara a Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, todos miembros del FC Barcelona más destacado de los últimos años y que en su caso si llegaron directo de España. Desde la temporada pasada, Rodrigo de Paul, otro de los grandes amigos de Messi, rompió su vínculo con el Atlético de Madrid para jugar al lado del 10 de la Selección Argentina.

Riqui Puig fue una promesa de La Masía del FC Barcelona que no pudo consolidarse en España, pero encontró en el LA Galaxy un sitio para ser un líder. Algo similar pasó con Carles Gil al llegar al New England Revolution en 2021 luego de su paso por el Valencia y el Elche.

Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul se reencontraron en la MLS con el Inter de Miami tras su paso por el futbol español Reuters

Más leyendas llegadas de España a la MLS

David Villa fue uno de los primeros grandes referentes del balompié español en hacer de la MLS parte de su destino futbolístico luego de llegar al NY York Red Bull tras su paso con el Atlético de Madrid en 2014. Dos años después fue reconocido como el MVP de la MLS.

Thierry Henry fue otro de quienes después de ganar todo con el FC Barcelona, en 2010 se mudó a Nueva York para ser uno de los mejores jugadores en la historia de la MLS, mientras que Gareth Bale dejó al Real Madrid tras concluir su contrato para llegar a Los Ángeles para jugar con el Galaxy unos meses antes de su retiro.