Julián Quiñones: El histórico traspaso de México que hoy conquista Arabia Saudita con sus goles

Julián Quiñones es un oasis de goles en Arabia Saudita, dando veracidad a los diagnósticos de los visores de Tigres de la UANL que lo describían como un delantero letal con mucho potencial, cuando lo descubrieron como un juvenil en Colombia.

Quiñones (24 de marzo de 1997, Magüí Payán, Colombia) porta con orgullo la playera de la Selección Mexicana de futbol por ser la nación con la que se hizo futbolista profesional. Hace una década aceptó el desafío con 18 años cumplidos de preparar su maleta y firmar con los Tigres. Pero no fue con los felinos que tuvo sus mejores días en el país que terminaría por adoptarlo y haciéndolo uno de sus seleccionados nacionales una vez que terminó su trámite de naturalización.

El efectivo delantero del Al-Qadisiyah de la liga árabe ya tiene consigo la insignia de ser el traspaso más valioso en la historia del futbol mexicano, después que América vendió sus derechos futbolísticos a cambio de 13.8 millones de euros el 18 de julio de 2024.

Julián parece que siempre tenía las maletas listas. Las hizo cuando con la escuadra juvenil de Cali, en su natal Colombia, se destapó con media centena de goles a lo largo de 38 jornadas que hicieron salir de sus órbitas los ojos de los scouts de Tigres en Sudamérica.

Pero en su ruta de vida, ese equipo, que fue el que creyó en él, fue con el que menos lució en su paso por México, donde sus primeros encuentros fueron en las canchas de la Liga de Ascenso con los Venados, con el primero de tres préstamos que hizo Tigres con él al no cuajar en la Sultana del Norte.

Julián Quiñones fue firmado por Tigres, pero debutó en el futbol mexicano con Venados, en la LIga de Ascenso hace una década. X: @venadosfc

Tigres hizo el esfuerzo porque la joya que había encontrado luciera en su ataque. Cuatro años futbolísticos con apenas 12 goles fueron los dividendos de quien únicamente explotó entre 2016 y 2021 en el segundo de sus préstamos a Lobos BUAP de la Primera División con 16 dianas en 2017-2018. Los felinos le volvieron a dar la oportunidad luego de ese brillo, solo para confirmar que ahí no trascendería, luego de haber marcado dos goles en este tramo.

Julián Quiñones dio una muestra de su potencial con el equipo de Lobos BUAP en la primera división. Mexsport

Atlas, equipo del resurgir de Julián Quiñones

La Perla de Occidente fue donde la joya colombiana brilló como parte del equipo rojinegro bicampeón en el Apertura 2021 y Clausura 2022, que el primero de los días de julio de 2022 hizo buena la opción de compra por 2.6 millones de euros después del tercero de los préstamos en su carrera, una cifra tan lejana a los ahora 12 millones de euros que está tasada su valía en el mercado internacional.

Dos años de ensueño con 32 goles y los campeonatos le abrieron la puerta para que América lo sumara a su equipo, pagando a los rojinegros 9.2 millones de euros.

Quiñones se convierte en un astro azulcrema

Dos campeonatos más en la bolsa. Quiñones celebró con América los primeros dos títulos de su tricampeonato (Apertura 2023 y Clausura 2024) dejando una huella en Coapa, pero como ya había sido algo recurrente en su historia, tenía que partir cuando llegó la jugosa oferta del Al Qadsiah por la morterada de dinero que lo haría el traspaso más caro en la historia del balompié mexicano y a él le aseguraría la vida y la de varias generaciones gracias a sus emolumentos.

Julián Quiñones ganó un par de títulos con América antes de partir a Arabia Saudita como el traspaso más caro en la historia de la Liga MX. Mexsport

Quiñones es el mejor delantero de Arabia Saudita

Cuarenta y dos goles son el argumento de peso con el que Quiñones reclama en medio del desierto árabe que es el mejor delantero de aquellas tierras. Dos temporadas y 28 años lo vuelven a poner en el radar de la Selección Mexicana, necesitada de dinamita en la zona de ataque, la que la ya madura joya colombiana tiene cartas para reclamar una posición en el Tri.

El extigre, exvenado, exlobo, exrojinegro y exazulcrema parece que por fin a guardado la maleta, pues encontró en sitio donde se ha convertido en uno de los mejores pagados y un ídolo de los aficionados.

¿Cuál es el recuento de goles de Julián Quiñones?

Equipo-Goles

Al-Qadsiah-42

Atlas FC-36

Club América-23

Lobos BUAP-17

Tigres UANL-12

Venados FC-3

Selección Mexicana-2

Total-135

Todos los traspasos de Julian Quiñones

Fecha Origen-Destino Costo

18 Jul 2024 América-Al Qadsiah 13.8

3 Jul 2023 Atlas-América 9.2M

1 Jul 2022 Tigres-Atlas 2.6M

1 Jul 2021 Tigres-Atlas Préstamo

1 Jul 2017 Tigres-Lobos Préstamo

1 Jan 2016 Tigres-Venados Prestamo1 Jul 2015 Futbol Paz FC-Tigres Sin dato