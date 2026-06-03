Jardine deja al América con un tricampeonato; el legado del brasileño en Coapa

Tras una etapa llena de éxitos históricos, André Jardine y el Club América decidieron poner fin a su relación laboral por mutuo acuerdo.

El técnico brasileño se va del club después de un torneo en el que las Águilas no cumplieron con las expectativas, cayendo eliminados de manera temprana en la Liguilla.

André Jardine dando indicaciones. Mexsport

Jardine deja Coapa con la frente en alto, habiendo escrito su nombre con letras de oro en la historia americanista, pero reconociendo que el último torneo reflejó el desgaste natural de un proyecto largo e intenso.

Los títulos de Jardine en América: un tricampeonato histórico

André Jardine llegó al Club América en junio de 2023 procedente del Atlético de San Luis y rápidamente transformó al equipo en una máquina de ganar.

En su primer torneo (Apertura 2023) levantó el título de Liga MX ante Tigres, convirtiéndose en uno de los pocos entrenadores que logran ser campeones en su debut con las Águilas.

Su legado alcanzó la cima con el tricampeonato de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un logro inédito en la era de torneos cortos del futbol mexicano.

Ningún equipo había conseguido tres títulos consecutivos en este formato, consolidando al América como un equipo de época y a Jardine como uno de los técnicos más ganadores en la historia del club.

Además del tricampeonato, el brasileño sumó el Campeón de Campeones 2023-24 y la Supercopa de la Liga MX 2024, ampliando su palmarés con trofeos que reforzaron la dominancia nacional del equipo.

André Jardine saludando a la tribuna en Filadelfia. Mexsport

En total, Jardine se marcha habiendo entregado seis títulos oficiales en poco más de dos años y medio, un ritmo extraordinario que marcó una de las etapas más exitosas del Club América en la era moderna.

Seis títulos de Jardine en América, pero ninguno internacional

Bajo la dirección de André Jardine, el América jugó un futbol atractivo, ofensivo y dominante. El equipo se caracterizó por un alto pressing, salida limpia desde atrás y una versión más dinámica y vertical que generó admiración tanto en México como en el extranjero.

Sin embargo, lo más agridulce de su estancia fue la incapacidad de conquistar un título internacional. A pesar del dominio abrumador a nivel local, el equipo no logró dar el salto definitivo en la Concachampions.

En todas sus participaciones en la Concachampions bajo su mando, América fue eliminado antes de alcanzar la gloria continental.

Además, quedó fuera de la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes 2025 al ser derrotado por el LAFC (2-1) en la instancia definitoria, un golpe duro que dejó pendiente la cuenta pendiente internacional del proyecto.

A pesar de haber quedado en la historia del conjunto de Coapa, seguramente para Jardine quedará esa espina clava de no haber llevado a las Águilas al reconocimiento internacional que merecía.

André Jardine riendo en conferencia de prensa. (Mexsport)

Palmarés de André Jardine como técnico del Club América