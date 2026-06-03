La ingratitud del América: El día que Mohamed le advirtió a André Jardine

Se termina una de las etapas más gloriosas en la historia reciente de Coapa. Con un anuncio oficial, pero tras rumores que habían surgido minutos antes, André Jardine dejará de ser director técnico del América. Esta decisión fue detonada tras la eliminación ante Pumas en las Semifinales del Clausura 2026 y una fuerte ruptura con la directiva.

A pesar de tener contrato vigente y haber conquistado un histórico tricampeonato de la Liga MX, el estratega brasileño optó por rescindir su acuerdo debido a diferencias irreconciliables con el nuevo director deportivo, Antonio Ibrahim. Durante una reunión de planeación, Ibrahim —respaldado totalmente por Emilio Azcárraga— impuso una reestructuración completa del América que incluye la baja de futbolistas clave.

Esta limpieza no agradó a Jardine, ya que significará la salida de Rafael Veiga y Vinicius Lima, brasileños que él mismo llevó al club hace meses. Ante el recorte de su proyecto, el timonel prefirió dar un paso al costado, dejando un destino incierto pero un legado imborrable.

Mohamed advirtió a Jardine de la ingratitud del América

En la final del Clausura 2025, donde André Jardine perdió ante el Toluca de Antonio Mohamed, el entrenador de los Diablos Rojos tuvo una plática íntima al momento de darse un abrazo. La conversación fue captada por los micrófonos y ahora toma una enorme relevancia.

En aquella ocasión, "El Turco" Mohamed le dijo a Jardine: “Ten la tranquilidad. En este club, cuando están las cosas mal, son malos. Se olvidan rápido de todo”. A esto, el técnico de las Águilas respondió: “Gracias por tus palabras. Suerte en la Conca (Concachampions)”.

Mohamed sabe perfectamente que en el nido la situación puede ser muy volátil. El estratega argentino lideró al equipo en 2014, llevándolos al campeonato ante Tigres en su último torneo; sin embargo, dejó el cargo de forma inmediata por diferencias con la directiva, justo después de haber ganado el título con las Águilas.

El Club América emitió un comunicado oficial sobre la salida de Jardine, agradeciendo su tiempo en el equipo:

“Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André”.

Esto parece ser simplemente la imagen institucional, mientras que por dentro, la relación no terminó de la mejor forma.