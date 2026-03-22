Jardine arremete contra el VAR y lanza mensaje a Pumas: "No sufrimos en ningún momento"

América perdió de último minuto ante Pumas y, luego del festejo de Efraín Juárez con su hijo, el estratega del conjunto azulcrema recriminó las decisiones del VAR, quienes -desde su perspectiva- no marcaron un penal en favor de las Águilas en el tiempo de compensación.

Siendo consciente de la semana en la que afrontaron tres partidos, uno de Concachampions en donde sufrieron para conseguir su boleto a Cuartos de Final, el estratega fue contundente y aclaró que el objetivo fue ganar en cada uno de estos compromisos, por lo que las rotaciones jugaron un factor clave:

“Trabajamos intentando mezclar al equipo y tener la posibilidad de competir; no sufrimos en ningún momento y siempre tuvimos la sensación de controlar el partido”.

André Jardine da instrucciones a sus dirigidos durante el América Vs Pumas del Clausura 2026. Mexsport

Hablando del arbitraje, André Jardine aseguró que América tuvo que haberse marchado del Clásico Capitalino con el empate, sin embargo, una decisión (desde su apreciación) mal tomada por César Ramos Palazuelos y el VAR, terminaron decantando los tres puntos en favor de los universitarios:

“Mínimo te tienes que ir con un empate. El penal marcado a Pumas es bien marcado, pero tienes que dar el segundo penal a nosotros. Un penal clarísimo a nosotros, una mano que acabo de ver. Desgraciadamente, un Clásico equilibrado, decidido por el VAR”.

Mensaje a la afición de América: “Deben saber perder”

América no vive un buen momento en el Clausura 2026, ya que a pesar de mantenerse en puestos de Liguilla, ya cayeron frente a Chivas y Pumas, mientras que a Cruz Azul lo enfrentarán en el ocaso de la Fase Regular:

“Tienen que saber perder, todos los clubes pasan por ello. Cuando América pierde, la prensa quiere hacer algo que no existe. Es una cuestión de humildad y este torneo se termina en la Liguilla. Ahí vamos a competir y vamos a ver quién es el mejor”.

La siguiente prueba para el América será hasta después de la Fecha FIFA, cuando las Águilas enfrenten a Santos en el TSM para que, una semana más tarde, se midan ante Cruz Azul en un compromiso que seguramente se disputará en la cancha del Estadio Azteca.

BFG