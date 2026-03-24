¡Imparable! Jannik Sinner vence a Alex Michelsen en el Miami Open y suma 28 sets sin derrota

Jannik Sinner pasó algunos apuros para echarse en la bolsa el vigesimoséptimo y vigesimoctavo sets consecutivos sin perder en un torneo de categoría Masters 1000 gracias a su victoria por 7-5 y 7-6 (4) ante el estadunidense Alex Michelsen en la ronda de los octavos de final del Miami Open, en el que el italiano es el máximo favorito para conquistar el título al haber quedado fuera desde hace un par de jornadas el español Carlos Alcaraz.

Sinner se sobrepuso a un 2-5 en la segunda manga para forzar un desempate, en el que ya no dejó margen a las dudas para superar a Mickelsen para llevar hasta 28 mangas la marca de la que se hizo al dejar en el pasado las 24 que hilvanó el serbio Novak Djokovic hace una década como el referente en ese momento para los torneos Masters.

La campaña del italiano va viento en popa en busca del Doblete de Sol después de que hace unas semanas conquistó el título de Indian Wells, llamado en el circuito el Quinto Slam. En Miami busca un revancha personal, así como hizo en las pistas de california, pues el año pasado no estuvo en estos torneos debido a una suspensión por un positivo de dopaje.

Michelsen opuso más resistencia que la que las estadísticas finales arrojaron, pues el italiano logró 15 servicios aces en contra de tres, mientras que logró puntos en el 90 por ciento de sus primeros servicios contra el 77 de su rival.