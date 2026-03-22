Reescribiendo la historia del tenis: Sinner da alcance a Djokovic

Jannik Sinner sigue reescribiendo los libros de historia del tenis moderno. Tras su reciente coronación en Indian Wells, el italiano debutó en el Miami Open 2026 con una victoria contundente sobre el bosnio Damir Dzumhur (6-3, 6-3), resultado que le permitió igualar un récord de Novak Djokovic que parecía inalcanzable: 24 sets ganados de forma consecutiva en torneos de categoría ATP Masters 1000.

Esta racha impecable comenzó en el Masters de París a finales de 2025 y se consolidó con un paso perfecto por el desierto de California, donde Sinner alzó el trofeo sin ceder un solo parcial. Con 12 victorias al hilo en esta categoría, el actual número 2 del mundo igualó la marca que el serbio estableció en 2016, reafirmando su dominio absoluto en canchas duras.

Tras conseguir un break temprano en cada set, Sinner estuvo intratable con el servicio: apenas perdió ocho puntos al saque y concedió una sola bola de quiebre.

Intenté jugar con un poco de agresividad", dijo el ganador de Indian Wells. "En algunos momentos me salió muy bien, en otros cometí un par de errores no forzados, pero no tuve mucho tiempo para adaptarme aquí".

Su próximo rival será el francés Corentin Moutet, vencedor del checo Tomas Machac por 6-0, 1-6 y 6-4.

Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en lograr el "Sunshine Double" -ganar consecutivamente en Indian Wells y Miami- desde el suizo Roger Federer en 2017.

Además del récord de sets, Sinner se convirtió en el cuarto tenista en la historia en alcanzar más rápido las 20 victorias en el torneo de Florida (con un récord de 20-3), uniéndose a leyendas como Ivan Lendl, Pete Sampras y Mats Wilander. El italiano, quien ya fue campeón en Miami en 2024, busca ahora convertirse en el primer jugador desde Roger Federer (2017) en completar el Sunshine Double (ganar Indian Wells y Miami el mismo año). Su siguiente reto será este lunes ante el francés Corentin Moutet o el polaco Tomas Machac.

*mcam