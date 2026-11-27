Las alarmas volvieron a encenderse en el entorno del Bayern Múnich. Este viernes, el conjunto bávaro confirmó de manera oficial que su estrella, Jamal Musiala, sufrió una nueva lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, dolencia que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido.

Aunque el reporte médico institucional del club alemán se limitó a señalar que el mediapunta de 23 años estará fuera "hasta nuevo aviso", reportes de la prensa internacional —encabezados por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano— aseguran que Musiala no volverá a tener actividad en lo que resta de 2026, proyectando su regreso a las convocatorias hasta principios de 2027.

El calvario físico del internacional alemán se reactivó el pasado martes durante la derrota por 2-1 frente al Lille en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En dicho compromiso, Musiala ingresó de cambio, pero apenas pudo permanecer 15 minutos sobre el terreno de juego antes de resentirse.

Los estudios médicos realizados en Múnich confirmaron que se trata de una recaída exactamente en la misma zona donde sufrió una rotura de fibras el pasado 25 de septiembre, lesión que se produjo durante el calentamiento previo a un partido con la Selección de Alemania.

Un regreso fugaz tras casi dos meses fuera

La noticia representa un duro golpe anímico y deportivo para el cuerpo técnico del Bayern, ya que el jugador apenas estaba retomando ritmo competitivo tras haber estado casi dos meses en rehabilitación por aquella rotura de fibras sufrida en septiembre con el combinado teutón.

Su reaparición en la Bundesliga se había dado de forma gradual al disputar únicamente 20 minutos en el empate ante el Colonia, antes de sumar otros 15 minutos frente al Lille en el torneo continental donde volvió a resentirse. En total, Musiala solo pudo acumular 35 minutos oficiales entre su recuperación inicial y esta nueva baja.

Jamal Musiala fue convocado para el partido del Bayern Múnich contra el Lille de la Champions League AFP

Semana turbulenta en Múnich

El revés físico llega en uno de los momentos de mayor tensión para el futbolista dentro de la institución. A lo largo de esta misma semana, figuras históricas y directivos del Bayern Múnich, como Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge, realizaron declaraciones públicas cuestionando el alto salario del jugador y poniendo en duda su proyección a futuro, esto derivado de los episodios neurológicos que el atacante ha enfrentado desde 2025.

Con este panorama, el gigante alemán deberá afrontar el cierre de año en la Bundesliga y la Champions League sin una de sus máximas figuras en el ataque, a la espera de que la rehabilitación permita recuperar al futbolista al cien por ciento para el arranque de 2027.