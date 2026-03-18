Nigeria apelará ante FIFA por alineación indebida de RD Congo a días del repechaje

La batalla por un boleto al Mundial de 2026 se ha trasladado de las canchas a los tribunales internacionales. La Federación de Futbol de Nigeria (NFF) confirmó que apelará la reciente decisión de la FIFA de rechazar su denuncia contra la República Democrática del Congo (RDC), a quien acusan de alinear a futbolistas no elegibles durante el repechaje africano.

El conflicto surge tras la eliminación Nigeria el pasado noviembre, cuando cayeron en tanda de penales ante el Congo. Con este resultado, el equipo congoleño tiene programado viajar a México para enfrentarse al ganador del duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia el próximo 31 de marzo en el Estadio Akron en Jalisco. Sin embargo, Nigeria asegura que el proceso fue fraudulento, esto según reporta The Athletic.

El centro de la polémica: La doble nacionalidad

La protesta nigeriana se basa en un "presunto fraude" en la documentación de varios seleccionados congoleños. Según la NFF, la legislación de la República Democrática del Congo es estricta: no reconoce la doble nacionalidad. La única excepción aplica para niños nacidos en el extranjero, quienes deben renunciar a su otra ciudadanía al cumplir 21 años.

Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, sostiene que muchos jugadores de la RDC mantienen pasaportes europeos (principalmente franceses y neerlandeses). "Nuestra contienda es que se engañó a la FIFA para autorizarlos. Las regulaciones dicen que si tienes el pasaporte de tu país, eres elegible, pero no es responsabilidad de la FIFA vigilar que se cumplan las leyes internas del Congo", afirmó Sanusi.

Un duelo marcado por el "vudú" y la historia

La tensión entre ambas naciones no es nueva. Tras la derrota en penales (4-3), el técnico de Nigeria, Eric Chelle, acusó a los congoleños de practicar "vudú" para desconcentrar a sus jugadores, aunque posteriormente se disculpó por sus declaraciones.

Para Nigeria, este caso representa un último aliento para evitar su segunda ausencia consecutiva en una cita mundialista. Por el contrario, la República Democrática del Congo busca regresar al torneo tras 52 años de ausencia; su única participación fue en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire.

Por ahora, el duelo en Zapopan pactado para el 31 de marzo sigue en pie. La República Democrática del Congo esperará al ganador de Nueva Caledonia contra Jamaica, partido que se desarrollará el 26 de marzo. Sin embargo, el veredicto del Comité de Apelación de la FIFA podría cambiar el destino de ambos equipos a solo días del encuentro en tierras mexicanas.