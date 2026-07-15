Jalen Brunson fue la figura de la noche de los ESPY tras llevar a los Knicks al título de la NBA

Jalen Brunson volvió a ser el protagonista. En una noche dedicada a reconocer a los mejores atletas del año, Brunson volvió a recibir la ovación de Nueva York. El guardia de los Knicks de Nueva York fue el gran ganador de los Premios ESPY 2026 al llevarse dos de los premios individuales más importantes de la ceremonia y cerró la velada celebrando un tercer reconocimiento junto a sus compañeros.

El evento, celebrado este miércoles en el David H. Koch Theater, en el complejo de Lincoln Center, tuvo como hilo conductor la histórica temporada de los Knicks, que rompieron una sequía de más de cinco décadas al conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Y en el centro de esa historia estuvo Brunson

El armador de 29 años abrió la ceremonia al recibir el premio a la Mejor Actuación en un Campeonato, un reconocimiento que premió su espectacular desempeño en las Finales de la NBA, en las que fue el líder absoluto de los Knicks.

Brunson firmó una serie para la historia al promediar 32.6 puntos, 4.6 asistencias, 4.2 rebotes y 2.2 robos por partido, números que terminaron por consolidarlo como el Jugador Más Valioso de las Finales (MVP) y la pieza clave para devolver la gloria a una de las franquicias más emblemáticas del basquetbol.

Jalen y Ali Brunson, en la alfombra roja de los ESPY 2026. Reuters

Durante la temporada regular también firmó números de élite con promedios de 26.0 puntos, 6.8 asistencias y 53 victorias para unos Knicks que terminaron con marca de 53-29, suficiente para convertirse en contendientes al título.

Pero la noche todavía le tenía reservado otro momento especial. Un par de horas después volvió al escenario para recibir el premio al Mejor Atleta Masculino (Best Athlete – Men's Sports), confirmando que su temporada fue una de las más sobresalientes del deporte estadunidense.

Como broche de oro, Brunson regresó una tercera vez al estrado, ahora acompañado por todo el equipo de los Knicks, luego de que el equipo fuera distinguido como el Mejor Equipo del Año, el último galardón entregado durante la ceremonia.

El mejor equipo, según los ESPY. X: @ESPNNBA

En su primer discurso, Brunson reconoció a quienes lo acompañaron durante el camino hacia el campeonato.

"Siempre estaré en deuda con ellos. Gracias", expresó Brunson tras dedicar el premio a su familia, además de agradecer a sus entrenadores y compañeros de equipo, a quienes calificó como fundamentales para alcanzar el título.

Después de conquistar el campeonato que Nueva York esperó durante 53 años, 2026 será recordado como el año en que Brunson dejó de ser únicamente la estrella de los Knicks para convertirse en uno de los atletas más importantes de la historia.

La edición 2026 de los ESPY también dejó uno de los momentos más emotivos de la noche con la entrega del Jimmy V Award for Perseverance al exlanzador de Grandes Ligas, Jim Abbott.

Abbott, que disputó diez temporadas en las Ligas Mayores pese a haber nacido sin la mano derecha, fue reconocido por convertirse en una inspiración para generaciones de deportistas.