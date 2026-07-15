Uniformes Liga MX Apertura 2026: así son las nuevas playeras de los 18 equipos para la temporada

El torneo Apertura 2026 está por comenzar y, como ocurre cada semestre, los clubes de la Liga MX aprovecharon el inicio de la temporada para presentar sus nuevos uniformes. Los 18 equipos estrenarán indumentaria, aunque no todos llegan con el mismo panorama.

En esta ocasión, cuatro clubes cambiaron de marca deportiva. Chivas, Pumas, Atlante y Necaxa iniciarán una nueva etapa con diferentes fabricantes, mientras que algunos equipos apostaron por diseños tradicionales y otros aprovecharon la temporada para conmemorar aniversarios o incorporar nuevos elementos en sus camisetas.

A continuación, así son los uniformes de cada equipo para el Apertura 2026.

América

El América presentó una playera amarilla como uniforme de local con detalles en azul. El diseño incorpora un patrón con el escudo del club repetido en un tono distinto de amarillo, lo que genera un efecto visual sobre toda la camiseta.

Atlante

Atlante regresa a la Primera División después de 12 años en la Liga de Expansión y lo hace con una nueva marca deportiva. A partir del Apertura 2026 será vestido por Charly.

Los uniformes conmemoran el 110 aniversario del club. La playera de local mantiene los tradicionales colores azul y grana, mientras que la de visita utiliza una base blanca con detalles azulgranas en mangas y parte frontal. Ambas incluyen un sello especial por el aniversario.

Atlas

Atlas también aprovechó la temporada para celebrar sus 110 años de historia.

El uniforme de local conserva el clásico diseño dividido en rojo y negro, mientras que la camiseta de visitante utiliza una base gris con dos franjas verticales rojinegras al centro.

Atlético de San Luis

El conjunto potosino mantiene la inspiración en los colores del Atlético de Madrid.

La playera de local combina franjas rojas y blancas con detalles azules, mientras que la de visitante es blanca con líneas doradas y escudo en color azul.

Chivas

Chivas todavía no revela oficialmente su uniforme para el Apertura 2026.

La nueva marca deportiva lanzó una campaña que permitió a los aficionados comprar la camiseta antes de conocer su diseño definitivo.

Cruz Azul

El vigente campeón del futbol mexicano utilizará una playera azul con detalles blancos.

Entre los principales cambios destacan el cuello tipo polo y un patrón con escudos del club distribuidos sobre toda la tela en un tono más oscuro.

Juárez

Bravos apostó por una camiseta verde brillante para sus partidos como local.

El diseño incorpora detalles negros en cuello y costados.

León

León mantendrá el verde como color predominante en su uniforme de local, acompañado por diferentes tonalidades del mismo color y líneas blancas.

Para la visita, el club utilizará una playera blanca con mangas verdes y un escudo alternativo con la figura de un león.

Rayados

Monterrey conserva uno de los diseños más tradicionales de la Liga MX.

La camiseta mantiene las rayas verticales en azul y blanco, mientras que el logotipo de la marca deportiva aparece en color naranja.

Necaxa

Necaxa es otro de los equipos que cambió de fabricante para esta temporada y ahora será vestido por Voit.

La playera de local es blanca con líneas rojas que simulan un rayado, además de patrocinios en color verde.

El uniforme de visitante utiliza una base roja con detalles negros y una franja central que cruza la camiseta debajo del escudo.

Pachuca

Pachuca mantiene su tradicional diseño con franjas verticales en azul y blanco.

Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la camiseta conserva una importante presencia de patrocinadores.

Puebla

El Puebla utilizará el mismo diseño para sus dos uniformes.

La diferencia estará en los colores: la playera de local será blanca con la tradicional franja diagonal azul, mientras que la de visitante invierte esos tonos.

Pumas

Pumas estrena marca deportiva para el Apertura 2026.

La camiseta de local es azul con el puma y los patrocinadores en color dorado, además de un cuello tipo polo.

Para la visita, el uniforme es blanco con el escudo en azul e incorpora un diseño lateral que simula marcas de garras.

Querétaro

Querétaro presentó dos uniformes en blanco y azul.

La camiseta de local utiliza una base blanca con detalles negros y un patrón discreto en toda la tela, mientras que la de visitante apuesta por el azul con elementos en un tono más oscuro y vivos blancos.

Santos Laguna

Santos Laguna vestirá una playera verde con dos franjas horizontales blancas para los partidos en casa.

El uniforme de visitante es blanco con detalles verdes y un escudo alternativo con la letra "S".

Tigres

Tigres mantiene el amarillo como color principal.

El diseño incorpora una franja azul vertical al centro con la palabra "Tigres".

Tijuana

Xolos es uno de los clubes que todavía no presenta oficialmente su uniforme para el Apertura 2026.

Toluca

Toluca apostó por un diseño clásico.

La playera es roja con líneas blancas delgadas y un cuello tipo polo rojo con una línea blanca, manteniendo la identidad que ha caracterizado al club en los últimos años.