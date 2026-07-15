Hernán Crespo estaría cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Atlas

Atlas estaría muy cerca de definir a su nuevo director técnico. Después de la salida de Diego Martín Cocca, ocurrida a solo unos días del inicio del torneo Apertura 2026, el conjunto rojinegro ya tendría elegido al entrenador que encabezaría el siguiente proyecto deportivo.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el argentino Hernán Crespo sería el elegido para asumir la dirección técnica del Atlas con un contrato por los próximos dos años.

Según el reporte, el exdelantero encabezaría la nueva etapa del club tras el cambio de propietarios, luego de la venta de la institución por parte de Grupo Orlegi a Grupo Prodi.

La trayectoria de Hernán Crespo como entrenador

Hernán Crespo cuenta con más de una década de experiencia como director técnico. Su carrera comenzó en las fuerzas básicas del Parma de Italia, institución en la que también desempeñó funciones directivas antes de iniciar su recorrido en los banquillos.

Posteriormente dirigió a Banfield y Defensa y Justicia en el futbol argentino, además de pasar por el Al-Duhail SC de Qatar, el Al-Ain FC de Emiratos Árabes Unidos y el São Paulo FC de Brasil, equipo al que dirigió en dos etapas.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado una Copa Sudamericana, un Campeonato Paulista, un título de liga en Qatar y una Liga de Campeones de Asia.

De concretarse su llegada, Crespo asumiría el reto de reconstruir el proyecto deportivo del Atlas de cara al Apertura 2026.

Hernán Crespo dirigió al Sao Paulo en dos ocasiones. (Twitter: ) X: @SaoPauloFC

La salida de Diego Martín Cocca del Atlas

La búsqueda de un nuevo entrenador comenzó después de la inesperada salida de Diego Martín Cocca, una decisión que generó polémica por darse pocos días antes del debut del equipo en el torneo.

En el comunicado con el que anunció su salida, Atlas explicó que no fue posible alcanzar un acuerdo para dar continuidad al proyecto deportivo, pese a las conversaciones sostenidas entre ambas partes.

Atlas FC reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual.

Sin embargo, posteriormente el propio Cocca respondió mediante un comunicado, en el que aseguró que sí existía un contrato vigente y rechazó la versión de que las negociaciones se hubieran roto por falta de acuerdo.

Contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes.

Con ese escenario, Atlas aceleró la búsqueda de un sustituto y, de acuerdo con la información de César Luis Merlo, Hernán Crespo es el principal candidato para asumir el banquillo rojinegro y encabezar el nuevo proyecto deportivo del club.