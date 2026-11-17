Jesús Manuel Tecatito Corona volvió a convertirse en un estandarte para la Selección Mexicana, anotando el gol del primer triunfo de Rafa Márquez en el Tri y celebrando como lo soñaba desde hace 4 años, cuando se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión.

Tuvo que pasar más de un lustro para que el habilidoso extremo mexicano volviera a convertir enfundado en la playera del combinado Tricolor, convirtiéndose en el héroe de la noche y acaparando unos reflectores que se habían desviado durante las últimas presencias de la Selección Mexicana.

Sincerándose y asegurando que su pensamiento de volver a disfrutar con el Tri se alejaba cada vez más, Jesús Manuel Tecatito Corona celebró el tanto que devuelve a México al Final Four de Concacaf:

“Pasó desde el Mundial de Qatar, lo soñaba, después de hace 2 ó 3 años perdí la esperanza y hoy aquí estamos gracias a Dios”.

México por el bicampeonato en Nations League

La siguiente ocasión en la que México entre al terreno de juego en un partido oficial será durante el mes de marzo de 2027, cuando Rafa Márquez y compañía intenten vencer a Estados Unidos durante las Semifinales del certamen para mantener la intención de coronarse y mantenerse como los Reyes de Concacaf.

Con el boleto a la próxima etapa, Rafa Márquez y sus dirigidos se unen a Estados Unidos, Canadá y Panamá como las naciones que aún se mantienen en la contienda por alzar el título, además de sellar su sitio a la Copa Oro del próximo verano, misma en la que se encontrará Arabia Saudita como invitada.

México derrotó a Jamaica y eliminó a los 'Reggae Boyz' por gol de visitante. Mexsport

Existe la posibilidad de que en los meses de enero y febrero el Tri dispute partidos de preparación con jugadores única y exclusivamente de la Liga MX, ya que estos duelos serían fuera de una ventana de Fecha FIFA; sedes y rivales no han sido confirmados.

BFG