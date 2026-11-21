Siendo el actual subcampeón de la Liga MX, Pumas repitió la amarga historia del más reciente finalista, quedándose eliminado antes de que comience la Liguilla; con 9 torneos de diferencia, León era el último con este oscuro antecedente.

La escuadra universitaria ilusionó a su afición el semestre pasado al llegar a la Final del Clausura 2026 y contar con ventaja en busca de bordar un nuevo título en su escudo, sin embargo, un gol de Rodolfo Rotondi terminó con la esperanza auriazul y dejó a los entonces dirigidos por Efraín Juárez con las manos vacías.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

Ahora, con Esteban Solari al mando, Pumas solamente logró ser parte de los puestos de Liguilla en tres Jornadas (3, 4 y 7), firmando su eliminación antes de saltar a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para la Jornada 17 ante Rayados de Monterrey.

Pumas repite la historia de León en el Clausura 2022

La última vez que un finalista de la Liga MX había terminado sin clasificar a la Liguilla en el torneo inmediato fue durante el Clausura 2022, cuando León buscaba de tomar revancha luego de haber caído por penales frente al Atlas (Apertura 2021).

Con 9 torneos de distancia, Pachuca, Toluca, Chivas, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres fueron los subcampeones que al torneo inmediato de haber perdido la Final lograron acceder a la Fiesta Grande, siendo los Tuzos los únicos quienes lograron levantar el título.

César Huerta en su primer semestre que representa el regreso del delantero a Pumas. Mexsport

De acuerdo a diversos informes, pese al fracaso que representa la temprana eliminación en este Apertura 2026, Esteban Solari se mantendrá sólido como Director Técnico de cara al siguiente semestre (Clausura 2027), donde los universitarios arrancarán con la obligación de levantar el título luego de 16 años de espera.

BFG