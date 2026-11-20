El camino de Adalid Maganda para llegar al máximo circuito del futbol mexicano estuvo marcado por episodios de racismo y discriminación. Desde sus primeros años como árbitro en la Tercera División, el silbante guerrerense tuvo que enfrentar insultos en las tribunas, obstáculos para ascender de categoría y situaciones en las que incluso fue cuestionado sobre su nacionalidad por su color de piel.

En entrevista con Excélsior, Maganda recordó que las primeras muestras de discriminación aparecieron cuando comenzó a salir de Guerrero para dirigir encuentros en otras partes del país. Los cánticos en su contra se hicieron presentes en distintos estadios, principalmente en Morelos, Zacatepec y la Ciudad de México, donde también recibió insultos durante partidos de las categorías Sub 17 y Sub 20 de la Liga MX.

Adalid Maganda en partido de la Sub 20 MEXSPORT

“Desde la Tercera División yo empezaba a notar en los estadios que cuando salía yo de Guerrero, en verdad que la gente, no sé si sea racista o si sea muy ‘bullera’, pero siempre me hacían cánticos que sí te duelen a veces, de que ‘eres un negro’, todas esas cosas y sobre todo allá en el estado de Morelos, en Zacatepec, en la Ciudad de México. Me tocó mucho también ahí en los estadios de la Liga MX que cuando me tocaba arbitrar la Sub 20 o la Sub 17 en los estadios, sí aparecían mucho esos cánticos por tu color de piel”, relató.

Sin embargo, las agresiones no se limitaban a lo que escuchaba desde las gradas. Durante sus primeros años en el arbitraje también enfrentó revisiones y cuestionamientos en sus viajes por carretera. Maganda recordó que, al no contar con recursos para trasladarse en avión durante su etapa en Tercera División, los recorridos en autobús se convirtieron en otra experiencia de discriminación.

Adalid Maganda en Copa MX MEXSPORT

“En la Tercera División tú sabes de que no hay recursos para viajar en avión y todo eso y en las centrales de autobuses, ¿sabes a quién revisaban siempre? A tu servidor. Y me preguntaba siempre de que si era mexicano o si no era mexicano. En una ocasión nos pararon en una carretera aquí de México, nos preguntaron que si era mexicano y nos hicieron cantar el Himno Nacional. Imagínate, porque no nos creían de que éramos mexicanos. En mi propia tierra, yo me sentía extranjero. Yo lo sufrí bien en carne propia”, contó.

A la par de esas situaciones, Maganda también encontró dificultades para avanzar en su carrera profesional. Mientras observaba cómo otros compañeros conseguían ascender de categoría, él permanecía sin recibir las mismas oportunidades. En una ocasión decidió acercarse al encargado de la Segunda División para preguntar por qué no progresaba y recibió una respuesta que, según recordó, estuvo relacionada directamente con su color de piel.

“Yo veía de que todos mis compañeros ascendían menos yo. Una vez me acerqué al encargado de la Segunda División en ese momento y me comentó: ‘Mira Adalid, en México nunca ha habido un árbitro negro, un árbitro de color y no lo va a haber nunca. A ti te podemos apoyar como árbitro asistente, porque ahí no hay mucho problema, porque estás en la banda y no tomas decisiones, pero como árbitro central va a ser muy difícil’”, recordó.

Adalid Maganda alcanzó la 1ra División MEXSPORT

La oportunidad para convertirse en árbitro central llegó con la incorporación de Edgardo Codesal y Gilberto Alcalá a la Comisión de Árbitros. De acuerdo con Maganda, ambos le hicieron saber que su condición física, origen o color de piel no serían impedimentos para avanzar, pues las oportunidades dependerían de su capacidad dentro de la cancha.

“Ellos me dijeron en su momento: ‘Aquí no vamos a discriminar por tu color de piel o por tu condición física o porque eres alguna etnia, aquí será por tu capacidad’”, explicó.

A partir de ese momento, su ascenso fue rápido. Primero recibió la oportunidad de dirigir un encuentro de la categoría Sub 20 y posteriormente subió a la Liga de Expansión, donde apenas cuatro meses después estuvo al frente de la final entre Atlante y Juárez. Ocho meses después de su ascenso, recibió la noticia de que debutaría en el máximo circuito como cuarto árbitro, en un encuentro entre América y Querétaro disputado en el Estadio Azteca.

Adalid Maganda en la Final de Ascenso MEXSPORT

Su crecimiento también lo colocó en el radar para convertirse en árbitro internacional y obtener el gafete FIFA. No obstante, ese proceso coincidió con un cambio en la Comisión de Árbitros, cuando Arturo Brizio asumió su dirección. Maganda recordó que, antes de su llegada, recibió advertencias sobre el trato que podría encontrar, aunque en un principio no imaginó que volvería a enfrentar situaciones de discriminación.

“Fue ese proceso muy rápido y como fue ese proceso rápido también yo ya estaba en las miras de ser árbitro internacional, árbitro FIFA, ya estaba tomando cursos y todo esto, estaba sonando para ser árbitro internacional. Y fue que se dio ese cambio con Arturo Brizio. Llegó Arturo Brizio y me comentaron: ‘Oye, ten cuidado, Arturo Brizio es muy elitista’. Yo dije: ‘Estamos en el siglo XXI, no creo que haya gente así todavía aquí en México o en el mundo’”, relató.

Adalid Maganda sufrió racismo MEXSPORT

La llegada de Brizio marcó el inicio de otra etapa en la trayectoria de Maganda, quien posteriormente denunció actos de racismo y discriminación dentro de la Comisión de Árbitros. Aquellas acusaciones derivaron en un conflicto con la Federación Mexicana de Futbol que incluyó su separación del arbitraje profesional y una huelga de hambre frente a las instalaciones del organismo en 2018.

Así, antes de convertirse en protagonista de una de las controversias más conocidas del arbitraje mexicano, Maganda tuvo que superar años de obstáculos desde las categorías inferiores.