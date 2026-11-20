Luego de ganarlo todo en Europa con el Bayern Múnich, el atacante alemán, Thomas Müller, decidió afrontar un nuevo reto en su carrera probando suerte en la MLS con los Vancouver Whitecaps y luego de su primer año en los Estados Unidos, Müller ya tiene clara la gran diferencia respecto al futbol del viejo continente.

En entrevista para Global News, Thomas Müller señaló que a diferencia de Europa la presión en la MLS prácticamente no existe y esto se debe a que en el futbol estadoundiense no hay descenso, por lo que los jugadores y las franquicias no se tienen que ‘jugar la vida’ cada fin de semana.

El jugador bávaro hizo énfasis en como perder la categoría en el futbol europeo no solo es un duro golpe para los aficionados, sino también tiene un fuerte impacto económico en la institución e inclusive personas pierden su empleo, algo que no sucede en la MLS.

“Es difícil hacer una comparación debido al sistema de competición. Aquí no existe el descenso y tampoco hay tanta presión. Un equipo puede decir que está atravesando un proceso de reconstrucción. A nadie le gusta perder, pero es completamente diferente cuando estás luchando por evitar el descenso”

“Cuando un equipo desciende, pierde presupuesto para la siguiente temporada y eso afecta a toda la institución. Incluso hay personas que pueden perder su trabajo debido a los cambios económicos. También es una situación diferente para los aficionados y para los jugadores, que pueden quedarse sin contrato para el siguiente año”

Thomas Muller inicia esta nueva etapa como inversionista en la compra de un equipo de futbol estando activo con el Vancouver Whitecaps de la MLS. Reuters

Müller también señaló que vivir sin la presión del descenso cambia el estilo de juego y encontró un punto “positivo” de esto: los equipos juegan con menos temor en la zona baja y da pie a que se den partidos de muchos goles, algo que los aficionados agradecen bastante.

“Por eso, el estilo de juego cambia cuando enfrentas a un equipo que está en la parte baja de la clasificación en Europa. Esos equipos luchan por su supervivencia y, en ocasiones, tengo la sensación de que, debido al sistema de la MLS, el fútbol aquí es un poco más optimista o despreocupado en el aspecto defensivo”.

“Eso puede ser positivo para el espectáculo, porque permite ver jugadas ofensivas y partidos que se abren más”

El paso de Müller en la MLS

Sin la presión del descenso o de alzar un campeonato, la etapa de Thomas Müller ha pasado meses muy tranquilos con los Vancouver Whitecaps, club con el que ya registra 48 partidos oficiales registrando 19 goles y 11 asistencias.

En la MLS está por disputar sus segundos Playoffs en la búsqueda de su primer título de liga, luego de salir campeón de la Copa de Canadá en 2025 recién llegado a la institución.