VIDEO: Campal y derrota del América son protagonistas en Fecha FIFA

América aprovechó la Fecha FIFA para enfrentar al Red Bulls de la MLS en Estados Unidos, duelo en el que los dirigidos por Guillermo Almada cayeron 1-0 y en donde protagonizaron una pelea campal durante los últimos minutos del compromiso.

Sin la presencia de sus seleccionados, más la ausencia de Brian Rodríguez que se encuentra recuperándose de su lesión, América se paró en la cancha del Sports Illustrated Stadium para no perder ritmo de cara a la Jornada 17 ante Tigres y a una Liguilla para la cual ya cuentan con su boleto asegurado.

Durante la primera mitad no existieron demasiadas oportunidades de gol, sin embargo, en los instantes iniciales de la segunda mitad los estadounidenses tomaron una ventaja de la cual no se desprenderían jamás, haciéndose del triunfo en este compromiso de carácter amistoso.

Lo más relevante del duelo fue la pelea campal que protagonizaron durante los últimos minutos y que rápidamente encendió las redes sociales, misma que dejó a 3 expulsados por parte del América: Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Emilio Lara, mientras que Nehuén Benedetti -autor del gol- Marshall-Rutty y Rojas fueron quienes vieron la cartulina roja por los locales.

¿Qué sigue para el América en la Liga MX?

En su regreso a la actividad dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, América contará con la posibilidad de hacerse del liderato en caso de vencer a Tigres en la Sultana del Norte y que Cruz Azul no venza a Chivas en el Estadio Akron, además de que el conjunto de Guillermo Almada podría superar la cuota de 38 goles anotados durante una Fase Regular, algo que jamás ha conseguido desde la instauración de los torneos cortos.

Una vez disputado ese encuentro que definirá su posición en la tabla general del Apertura 2026, los del estratega uruguayo estarán completamente listos para encarar el primer duelo de Cuartos de Final, en donde su rival podría ser Pachuca, Toluca, Pumas, Monterrey, Santos, Xolos o alguna otra sorpresa que pudiera generarse en este final de la primera etapa del certamen mexicano.

Henry Martín anotó de penal para empatar 2-2 el marcador ante Toluca en duelo de la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

BFG